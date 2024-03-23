Сенат США избежал шатдауна, одобрив проект бюджета на 1,2 трлн долларов

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Сенат США избежал шатдауна, поддержав законопроект о выделении порядка 1,2 триллионов долларов до конца финансового года.
Отмечается, что сенат США поддержал законопроект вслед за палатой представителей.
За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24.
Документом предусматривается выделение из бюджета 300 миллионов долларов для Украины и 3,3 миллиардов долларов для Израиля.
Напомним, что шатдаун – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В это время госслужащие, работающие на критически важных специальностях, продолжают выполнение своих обязанностей без выплаты зарплаты. Остальные работники отправляются в вынужденный отпуск.
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За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24.
Напомним, что шатдаун – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В это время госслужащие, работающие на критически важных специальностях, продолжают выполнение своих обязанностей без выплаты зарплаты. Остальные работники отправляются в вынужденный отпуск.
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Анастасия Чинкова