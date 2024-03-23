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Сенат США избежал шатдауна, одобрив проект бюджета на 1,2 трлн долларов

23 марта 2024, 12:17
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Сенат США избежал шатдауна, поддержав законопроект о выделении порядка 1,2 триллионов долларов до конца финансового года.
Отмечается, что сенат США поддержал законопроект вслед за палатой представителей.

За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24.


Документом предусматривается выделение из бюджета 300 миллионов долларов для Украины и 3,3 миллиардов долларов для Израиля.

Напомним, что шатдаун – это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В это время госслужащие, работающие на критически важных специальностях, продолжают выполнение своих обязанностей без выплаты зарплаты. Остальные работники отправляются в вынужденный отпуск.

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#конгресс сша
#финансирование
#украина
#израиль
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Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
23 марта 2024, 13:18

Фото: iStock/zabelin

Западные спецслужбы вчера уже знали, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» похожи на представителей ИГИЛ*. Об этом в своём Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она подчеркнула, что на Западе ещё до задержания в России террористов уже знали, кто они.

По словам Симоньян, это говорит о прямом участии западных спецслужб в организации этого террористического акта.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека, ещё более сотни были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#трагедия
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Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала конкретики
23 марта 2024, 12:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представители США передали российским спецслужбам информацию о подготовке теракта в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в переданных сведениях отсутствует какая-либо конкретика, они носят исключительно общий характер.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что правительство США в марте узнало о готовящемся теракте. По их сведениям, атака должна была произойти в местах массового скопления людей, в том числе на концертах. В связи с угрозой для жизни Госпед выпустил публичное предупреждение для американцев, проживающих в России. Такая же информация была предоставлена и российским властям.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям. В результате сообщается от 93 погибших и более сотни пострадавших.

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#сша
#россия
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
Путин и Лукашенко подтвердили готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
23 марта 2024, 12:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Лукашенко выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, в ходе беседы стороны подтвердили готовность к совместной работе по борьбе с терроризмом.

Вечером 22 марта группа неизвестных в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли стрельбу по зрителям, после чего подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 93 человека, ещё более сотни находятся в больницах Москвы и Московской области.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
#терроризм
#сотрудничество
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Москва и Подмосковье выплатят до трёх миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»
23 марта 2024, 11:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Москва и Подмосковье выплатят от 500 тысяч до трёх миллионов рублей пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что помощь будет оказана москвичам и жителям других регионов, пострадавшим в этой трагедии.

Кроме того, Москва и Подмосковье возьмут на себя организацию похорон.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта погибло 93 человека. Сотни людей пострадали. В настоящее время они проходят лечение в больницах Москвы и Московской области. Большое число желающих сдать донорскую кровь собралось у пунктов сбора и больниц Москвы и Подмосковья.

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#подмосковье
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#пострадавший
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Поклонская выступила за введение смертной казни для террористов
Поклонская после теракта в «Крокусе» выступила за смертную казнь для террористов
23 марта 2024, 10:35

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Она заявила, что случившийся теракт – это чудовищная трагедия. Единственным наказанием за такое деяние, по её словам, является только смертная казнь.

Поклонская подчеркнула, что террористы не являются людьми – они лишь управляемые механизмы в оболочке фанатиков, не способных думать и анализировать свои поступки.

Также она добавила, что теракт в концертном зале является преступлением без срока давности и права на прощение.

По последним данным, в результате теракта погибло как минимум 60 человек. Ещё более сотни получили ранения.

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#теракт
#террористы
#трагедия
#смертная казнь
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Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 10:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Таджикистан не получал от российского правительства подтверждения о распространяющихся ложных данных о причастности граждан Таджикистана. МИД республики попросил основываться на официальной информации, публикуемой государственными органами РФ.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#фото
#террористы
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#теракт
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Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования Путину
23 марта 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщает центральное телевидение страны CCTV.
По данным источника, в Китае произошедшею трагедию назвали «серьезным терактом». Си Цзиньпин также заявил, что находился в состоянии абсолютного шока после новостей о случившемся.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил, ​что Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#смерть
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Премьер Индии Моди выразил солидарность с россиянами, осудив теракт в «Крокусе»
23 марта 2024, 05:46

Фото: сайт Кремля

Индия полностью солидарна с народом и правительством РФ «в этот час скорби», заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, рештельно осудивший пятничный теракт в подмосковном Красногорске. Об этом пишет в субботу РИА Новости
На данный момент почти три десятка стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#индия
#россия
#теракт
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Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска. Об этом сообщает РИА Новости.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей. Армения решительно осуждает это бесчеловечное преступление против мирных граждан», — отметил Пашинян в послании, которое опубликовано на сайте армянского правительства.

На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#московская область
#красногорск
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