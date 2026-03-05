Достижения.рф

Издание Rudaw опровергло сведения об атаке курдов на Иран

Участие курдов в военной операции США и Израиля против Ирана не соответствует действительности. Об этом говорится в статье местного издания Rudaw со ссылкой на высокопоставленного чиновника.



Кроме того, информацию опровергла Демократическая партия Курдистана. В официальном сообщении подчеркивается, что ситуация на Ближнем Востоке действительно сложная, однако вооруженные формирования не принимают участие в боевых действиях.

Ранее Fox News и i24News, ссылаясь на источники, писали о начале наземной операции иракских курдов в Иране. Журналисты утверждали, что тысячи военных заняли оборонительные позиции в приграничных районах исламской республики утром 2 марта.

Александр Огарёв

