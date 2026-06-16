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Три иранских танкера и два судна успешно «прорвали» блокаду США

Press TV: Три иранских танкера и два грузовых судна пересекли международные воды
Фото: iStock/Dikuch

Три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости «прорвали» блокаду США и пересекли международные воды. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере.



Отмечается, что суда сумели беспрепятственно пройти после того, как была достигнута договорённость о снятии американской военно-морской блокады. Вчера президент США Дональд Трамп подтверждал, что официально разрешает беспошлинное открытие Ормузского пролива и снимает блокаду Соединённых Штатов на воде.

Политолог Александр Асафов ранее отмечал, что соглашение между США и Ираном может быть сорвано в любой момент. По его мнению, хрупкий баланс может нарушить Израиль, который предупреждал, что не собирается останавливать свои удары.

В то же время американист Александр Каргин считает, что сделка с Ираном — «подарок» Трампу на его юбилей. Эксперт полагает, что американский лидер хотел зафиксировать для себя очередное политическое достижение перед значимой датой.

Мария Моисеева

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