Три иранских танкера и два судна успешно «прорвали» блокаду США

16 июня 2026, 01:01

Press TV: Три иранских танкера и два грузовых судна пересекли международные воды

Фото: iStock/Dikuch

Три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости «прорвали» блокаду США и пересекли международные воды. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере.