Зеленский обсудил со Стармером санкции против России

01 августа 2025, 18:32

Зеленский и Стармер обсудили санкции против РФ и взаимодействие с США

Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основной темой разговора стали усиление санкционного давления на Россию и координация действий с США, написал глава киевского режима в своих ​соцсетях.