Зеленский обсудил со Стармером санкции против России
Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основной темой разговора стали усиление санкционного давления на Россию и координация действий с США, написал глава киевского режима в своих соцсетях.
Зеленский акцентировал внимание на взаимодействии с американскими партнёрами, в том числе с администрацией Дональда Трампа.
Кроме того, украинский лидер заявил о своей готовности к прямой встрече с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможного мирного урегулирования конфликта. В ответ на это в Кремле отметили, что если народ Украины по-прежнему доверяет Зеленскому в вопросе переговоров, то Москва не возражает против таких контактов.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся международной активности по поиску путей деэскалации и дипломатического выхода из украинского кризиса.
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