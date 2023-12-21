Сенат США ушёл на каникулы

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует проводить никаких голосований до нового года, однако продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях на некоторые цели, включая нужны Украины. Об этом пишет РИА Новости.