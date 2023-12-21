Сенат США ушёл на каникулы

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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что верхняя палата не планирует проводить никаких голосований до нового года, однако продолжит консультации о дополнительных ассигнованиях на некоторые цели, включая нужны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договоренности о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности», — цитирует агентство слова Шумера в ходе выступления в сенате.
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Диана Аванесян