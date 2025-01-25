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Сенат Конгресса США утвердил майора Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Фото: iStock/Austin Nooe

Фото: iStock/Austin Nooe

Сенат Конгресса США утвердил на должность главы Пентагона Пита Хегсета. Трансляция провел телеканал C-SPAN.


Верхняя палата Конгресса не смогла принять решения о назначении Хегсета. Там голоса насчет его кандидатуры разделились поровну. В связи с этим окончательное решение принимал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который занимает пост председателя Конгресса.

Майор Пит Хегсет участвовал в боевых действиях и является ветераном армии США. Он служил в сухопутных войсках и имеет боевую награду. Обучался Хегсет Принстонском и Гарвардском университетах, а также написал несколько книг и работал на телеканале Fox News. При этом майора обвиняли в алкоголизме и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях, что он назвал ложью.

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#конгресс сша
В Британии захоронят крупнейший в мире запас радиоактивного плутония в 140 тонн
25 января 2025, 05:15

Фото: iStock/Professor25

Власти Британии приняли решение захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония весом в 140 тонн. Об этом рассказали в The Daily Telegraph.
В газете пишут, что такое количество плутония появилось в результате переработки ядерного топлива из гражданских ядерных реакторов. Перед этим его преобразуют в более безопасную и стабильную форму.

По данным издания, Плутоний с большей вероятностью смешают с жидким стеклом, после чего он будет помещен в стальную или бетонную оболочку. Для этого в Британии должны построить специализированное предприятие.

Ранее планировалось использовать плутоний в целях получения МОКС-топлива, который может быть эффективно использован в современных ядерных реакторах. Позже от этой идеи отказались из-за дороговизны и сложности идеи.

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#предприятие
#великобритания
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К границе Тайваня приблизилось 28 самолетов и 8 кораблей армии Китая
25 января 2025, 05:13

Фото: iStock/Rich Townsend

Вооруженные силы Тайваня заметили приближение к границе острова 28 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили на официальной странице ведомства в соцсети X.
«28 самолетов НОАК и 8 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра сегодня», — говорится в сообщении вооруженных сил острова.

Указывается, что до 06:00 утра по местному времени к границе Тайваня приблизились корабли и самолеты КНР. При этом 27 самолетов пересекли среднюю линию и оказались в зоне действия ПВО острова. В сообщении указывается, что ВС Тайваня отреагировали соответствующим образом на ситуацию. Китайские войска на регулярной основе отправляют свою технику к границам Тайваня.

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#самолёты
#китай
#пво
#корабль
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NBC: Мексика отказалась принимать военный самолет из США с мигрантами на борту
25 января 2025, 04:27

Фото: iStock/rebius

Мексика отказалась принять военный самолет из США, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — говориться в сообщении.

При этом причина отказа Мексики в приеме воздушного судна пока неизвестна. Напомним, что США уже задействовали военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Всего летело два самолета с около 80 людьми на каждом. Ожидается, что таким способом из Штатов выдворят порядка пяти тысяч человек.

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#сша
#трамп
#мигранты
#самолет
#мексика
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В США задействовали военную авиацию для депортации мигрантов из страны
25 января 2025, 01:11

Фото: iStock/Andy_Oxley

Администрация США задействовала военно-транспортную авиацию с целью депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Об этом рассказали в агентстве Reuters.
Как сообщил источник издания, власти для депортации использовали два военно-транспортных самолета C-17. На борту каждого вывезли порядка 80 нелегальных мигрантов, которых ранее задержали. Ожидается, что таким образом из Штатов выдворят около пяти тысяч человек.

Источник агентства уточнил, в число этих мигрантов входят задержанные властями штатов Техас и Калифорния. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в первую очередь из страны будут вывозить закоренелых преступников.

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#страны
#мигранты
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Власти Израиля приказали организации помощи палестинцам БАПОР покинуть Иерусалим
25 января 2025, 00:50

Фото: iStock/Streetoncamara

От агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потребовали покинуть Иерусалим до 30 января. Об этом заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон.
«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — заявил Данон.

Соответствующее требование было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. В частности организация должна освободить помещения в районах Маалот-Дафна и Кфар-Акеб.

В октябре прошлого года правительство Израиля утвердило запрет на деятельность Бапор на территории страны. Также у организации отозвали имеющийся иммунитет и привилегии.

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#сделки
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#палестина
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FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию США
25 января 2025, 00:35

Фото: iStock/murat4art

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и потребовал отдать Гренландию Штатам. Об этом пишут Financial Times.
«Он был непреклонным. Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно», — рассказал источник издания.

Если раньше европейские лидеры принимали заявления Трампа за тактический ход, направленный на достижение большого влияния над островом, то теперь к словам президента США начали относиться крайне серьезно. Об итогах разговора пять источников издания высказались так: «он прошел очень плохо».

Один из собеседников Financial Times отметил, на фоне желания США получить Гренландию датчане находятся в режиме кризиса. Также среди населения отмечают шок от заявлений Трампа.

В офисе премьера Дании не признали интерпретацию телефонного разговора источниками издания. По словам представителей страны, Фредериксен сказала Трампу, что жители Гренландии сами будут решать свое будущее.

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#дональд трамп
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В Индии заявили о разъяснениях от США по санкциям против танкеров с нефтью из РФ
24 января 2025, 21:49

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

США предоставили разъяснения по поводу санкций против танкеров с нефтью из России, и раскрыли детали введенных ограничений. Об этом объявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн, его процитировало агентство Reuters.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок [разгрузки танкеров]», — обратил внимание Панкадж Джайн.

Заместитель министра нефти и газа Индии отметил, что страна будет продолжать закупать российскую нефть, если она будет стоить менее 60 долларов за баррель и доставляться на не танкерах, против которых ввели санкции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли примет решения, которые навредят американской экономике. Глава государства заявил, что в США начали говорить о возможности введения дополнительных санкций против России.

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#санкции
#нефть
#сша
#индия
#россия
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В Польше объявили об обязательной перезагрузке отношений с РФ
24 января 2025, 21:33

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Перезагрузка отношений между РФ и странами Запада точно будет. Об этом объявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF24.
«Мы живем в мире пропаганды, которая утверждает, что западный мир окончательно порвал отношения с Россией. Это обыкновенная неправда», — обратил внимание Кшиштоф Босак.

Вице-спикер польского сейма отметил, что в западном мире весь бизнес и политика ждут возможности наладить отношения с Российской Федерацией.

Политик уточнил, что потепление в отношениях между Москвой и Варшавой выгодно Польше по экономическим причинам.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества в беседе с журналистами заявил, что Евросоюз призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», в том числе, от российских военных баз.

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#бизнес
#политика
#польша
#россия
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Путин присвоил находящемуся в коме Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста
24 января 2025, 21:14

Тигран Кеосаян (фото: соцсети)

Президент России Владимир Путин присвоил режиссёру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему здоровья.

9 января главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что её супруг, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и теперь находится в коме. До этого он перенёс два инфаркта.

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