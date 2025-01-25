Сенат Конгресса США утвердил майора Пита Хегсета на пост главы Пентагона

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Сенат Конгресса США утвердил на должность главы Пентагона Пита Хегсета. Трансляция провел телеканал C-SPAN.
Верхняя палата Конгресса не смогла принять решения о назначении Хегсета. Там голоса насчет его кандидатуры разделились поровну. В связи с этим окончательное решение принимал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который занимает пост председателя Конгресса.
Майор Пит Хегсет участвовал в боевых действиях и является ветераном армии США. Он служил в сухопутных войсках и имеет боевую награду. Обучался Хегсет Принстонском и Гарвардском университетах, а также написал несколько книг и работал на телеканале Fox News. При этом майора обвиняли в алкоголизме и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях, что он назвал ложью.
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Иван Мусатов