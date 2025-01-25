Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней

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Государственный секретарь США Марко Рубио в немедленном порядке приостановил поддержку программ по финансовой помощи Украине и ряда других стран на 90 дней. Об этом пишут в Politico.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — заявил источник издания.
Один из чиновников прокомментировал данное решение Рубио словами: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». В директиве указывается, что теперь выпускаются директивы о прекращении работы большинства действующих грантов на иностранную помощь. Решение о прекращении программ, их продолжение или модификации будет приниматься лично госсекретарем.
Данный приказ исключает возможность финансирования ключевых союзников Штатов. В их число также вошли Украина, Тайвань и Иордания.
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