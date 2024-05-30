Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Первый замкомитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что российской стороне вряд ли нужно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его нелегитимности.
Он также высказал мнение о том, что «формула мира» Зеленского, наработки которой он намерен передать Москве после саммита в Швейцарии, является попыткой навязать свои правила.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что то, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, стоит рассматривать как захват власти.
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«Вряд ли нужно выстраивать диалог с нелегитимным представителем Украины. Кроме того, Россия высказала свою позицию относительно предстоящего саммита в Швейцарии: без участия России это мероприятие не будет иметь какой-либо правовой силы и значения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бондарев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение о том, что то, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять обязанности президента, а лидером Украины остался Владимир Зеленский, стоит рассматривать как захват власти.
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Мелисса Тимофеева