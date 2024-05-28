«Этого сделано не было»: Как Зеленский окончательно лишил себя легитимности

Если бы Зеленский мог подтвердить свою легитимность, он вероятно так и сделал бы, однако этого не произошло. С таким мнением выступил политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik.
Путин ранее заявил, что считает законной работу только парламента Украины и его спикера Руслана Стефанчука. При этом российский лидер сослался на 111 статью конституции Украины.
Или конституционный суд не мог принять данное решение из-за юридических особенностей, или были риски того, что суд не вынесет необходимое Зеленскому решение, потому что Зеленский «им не нравится», отметил политолог.
Хащенко также отметил, что легитимность Зеленского является сейчас как минимум спорной и в глазах украинцев – он оказался в ситуации, которая конституцией государства не предусмотрена.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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«По логике вещей, что должен был сделать Зеленский? Он должен был обратиться в конституционный суд, чтобы ему дали ответ. Этого сделано не было. Если бы у него была возможность свою легитимность зацементировать, он, наверное, с удовольствием это сделал бы», – пояснил Хащенко.
Или конституционный суд не мог принять данное решение из-за юридических особенностей, или были риски того, что суд не вынесет необходимое Зеленскому решение, потому что Зеленский «им не нравится», отметил политолог.
Хащенко также отметил, что легитимность Зеленского является сейчас как минимум спорной и в глазах украинцев – он оказался в ситуации, которая конституцией государства не предусмотрена.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Алина Юрчак