Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сенатор Чижов назвал фикцией конференцию по Украине без участия России

Сенатор Чижов назвал фикцией конференцию по Украине без участия России

12 мая 2024, 07:26
Фото: istockphoto/OlgaKorica

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Любые мирные переговоры по Украине без участия России являются фикцией. Москва не станет отправлять своих представителей «на посиделки» в Швейцарию в июне даже при наличии приглашения.


Об этом заявил в разговоре с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Владимир Чижов. По его словам, больше половины потенциальных участников этой конференции вовсе не хотят туда ехать, а если и поедут, то без всякого энтузиазма.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не собирается в нём участвовать в любом случае. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами встречи идея нежизнеспособной «формулы мира» является неприемлемой для Кремля, так как в ней не учитываются интересы России.

Читайте также:

Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине

Бразилия сомневается в необходимости мирной конференции по Украине

Захарова: Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине
#москва
#швейцария
#рф
#украина
#саммит
#конференция
#переговоры
Объявлена дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров
Комитеты ГД рассмотрят кандидатуры на посты министров и вице-премьеров 12 мая
12 мая 2024, 05:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитеты Государственной Думы рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и министров 12 мая, сообщил РИА Новости с ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.
Расширенные заседания комиссии пройдут с 12:00 до 18:00. Кандидаты должны представить программу деятельности, после чего результаты будут направлены на Совет Госдумы.

Заседание пройдут в открытом формате. Представители органов исполнительной власти России примут участие в заседании по видеосвязи.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства поддержали 375 депутатов Госдумы. Ни один депутат не высказался против назначения. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Читайте также:

Алиханов отреагировал на предложение занять пост главы Минпромторга

Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики

Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров
#владимир путин
#михаил мишустин
#премьер-министр
#госдума
#депутаты
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский десант высадился недалеко от российской границы
12 мая 2024, 05:32

Фото: iStock/Ricardo_ha77

Великобритания и США провели учения по высадке десанта в эстонском городе Нурмси в рамках учений Swift Response. Это произошло после того, как Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщило издание The Mirror.
В учениях у российской границы приняли участие 142 человека. Среди них были 82 британских и 60 американских солдат.

Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью американских учений Defender 23 и связаны с польскими учениями Anaconda 23.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.

Читайте также:

В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*

Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву

Началась эвакуация жителей Харьковской области
#нато
#великобритания
#сша
#военные
#учения
#греция
#испания
#эстония
#харьковская область
#вс рф
#минобороны рф
#россия
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах
12 мая 2024, 05:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны, если победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
На митинге в Нью-Джерси, в котором приняли участие от 80 000 до 100 000 человек, Трамп подчеркнул, что намерен «запечатать» границу США.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой – туда, где им самое место», – обещал он.

Политик также заверил, что когда он вернется к власти в США, он начнет «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме.

«В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» – пригласил политика Трамп.

Байден в ответ попросил организовать встречу.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основными кандидатами считаются Дональд Трамп и Джо Байден.

Читайте также:

Байден спутал должность Ким Чен Ына

«Кровь отступила от рук и ног»: порноактриса рассказала о сексуальной связи с Трампом

В Белом доме осудили Трампа за сравнение администрации Байдена с нацистами
#сша
#выборы
#дональд трамп
#джозеф байден
#мигранты
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган назвал причину отмены визита в США
Эрдоган объяснил отмену визита в США, сославшись на плотный график
12 мая 2024, 01:32

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете «Катимерини» рассказал об отмене своего визита в США.
По его словам, причина отмены визита связана с плотным графиком обеих сторон.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина [Джо] Байдена стал еще более плотным», – сказал он.

Политик добавил, что такой визит мог бы состояться в удобное для обеих сторон время. Он отметил, что в настоящее время рассматриваются подходящие даты.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара выступает за сохранение политического баланса США в турецко-греческих отношениях.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая. В начале апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что во время визита Эрдоган обсудит с американским лидером Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

Читайте также:

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли

Турция прекратила всю торговлю с Израилем
#реджеп тайип эрдоган
#джозеф байден
#сша
#турция
#мид
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция применила водометы против протестующих в Тель-Авиве
Полиция применила водометы и конные отряды против протестующих в Тель-Авиве
12 мая 2024, 01:15

Фото: iStock/artolympic

Полиция применила водометы и конную кавалерию для разгона антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, после митинга сотни демонстрантов направились в центр города и попытались перекрыть движение. Конная полиция преградила путь демонстрантам. Некоторым группам удалось прорваться через баррикаду, после чего были применены водометы. В результате несколько митингующих были задержаны.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что почти все батальоны ХАМАСа уничтожены.

«Нам осталось уничтожить еще четыре в Рафахе. Именно поэтому мы хотим войти в Рафах, потому что мы не можем их там оставить», – отметил он.

7 мая пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все пять международных законов при эвакуации в секторе Газа в начале операции на территории Рафаха.

Читайте также:

В Израиле назвали предполагаемое местонахождение лидера ХАМАС

Израиль решил продолжить операцию в Рафахе

Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа
#израиль
#митинг
#акция
#протесты
#полиция
#сектор газа
#биньямин нетаньяху
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли условие для переговоров между Россией и Украиной
12 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Diy13

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что он предложит Украине «гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», когда будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне.
Слуцкий назвал это условием для переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул, что диалог возможен при наличии гарантий безопасности Москвы.

«Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про "политику открытых дверей НАТО". Итог известен», – отметил он.

Ранее Петр Павел заявил, что участники саммита НАТО в Вашингтоне не будут принимать решение о членстве Украины в альянсе. Он также объявил о планах предоставить Киеву новые гарантии безопасности на основе двусторонних соглашений.

Читайте также:

В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО

Президент Чехии Павел усомнился в способности Киева вернуть утраченные территории

Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России
#леонид слуцкий
#лдпр
#госдума
#депутат
#переговоры
#украина
#россия
#безопасность
#нато
#чехия
#москва
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Похороны Европы»: Захарова об «Евровидении»
Мария Захарова: «Евровидение-2024» – похороны Западной Европы
12 мая 2024, 00:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале прошедший в Швеции конкурс «Евровидение».
«"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – написала она.

Ранее стало известно о дисквалификации участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost).

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит 11 мая в южном шведском городе Мальме. В этом городе конкурс проводится уже в третий раз. Россия была дисквалифицирована от участия в конкурсе 2022 года в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

Читайте также:

Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Акты сатанизма, война в Израиле и украинский феминизм: как проходит конкурс «Евровидение-2024»

Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
#евровидение
#нидерланды
#мария захарова
#мид рф
#швеция
#сво
#россия
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции заявили о вреде западной помощи Украине
Французский политик Филиппо: помощь Запад Украине идет ей во вред
12 мая 2024, 00:28

Фото: iStock/ValtimorN

Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поддержка Западом Украины вредна для нее, радиостанция France Info.
Филиппо заявил, что помощь Запада Украине вредна, и подчеркнул, что такие действия ведут страну к разрушению. Он добавил, что конфликт на Украине – это конфликт между Россией и НАТО.

«Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», – призвал политик.

Депутат при этом опроверг утверждения о том, что во Франции активно распространяется российская пропаганда. Он подчеркнул, что наблюдает во Франции преимущественно американские идеи.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже американской помощи. Он напомнил, что более 16 миллиардов евро помощи ЕС были потеряны.

Читайте также:

В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину

Европа должна быть готова к сдерживанию России, заявил Макрон

Во Франции самолёты ВВС по ошибке нарисовали в небе российский триколор — видео
#франция
#украина
#помощь
#поставки
#владимир зеленский
#ес
#нато
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алиханов отреагировал на предложение занять пост главы Минпромторга
«Большая честь»: Алиханов отреагировал на предложение возглавить Минпромторг
12 мая 2024, 00:16

Фото: kremlin.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что для него «большая честь» получить предложение возглавить Министерство промышленности и торговли, передает «Комсомольская правда».
«Для меня это большая честь – получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность», – сказал Алиханов.

Губернатор также назвал годы, проведенные в Калининградской области, «лучшими из прожитых».
Он заявил, что город навсегда останется у него в сердце.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на пост министра промышленности и торговли РФ кандидатуру Антона Алиханова, возглавляющего Калининградскую область с 2016 года и получившего поддержку 80,21% избирателей при выдвижении на второй срок в 2022 году.

Читайте также:

Премьер Мишустин предложил назначить Цивилева на пост министра энергетики

Мишустин внёс на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров

Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах
#михаил мишустин
#калининград
#минпромторг
#министр
#премьер-министр
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф