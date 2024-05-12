Сенатор Чижов назвал фикцией конференцию по Украине без участия России

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Любые мирные переговоры по Украине без участия России являются фикцией. Москва не станет отправлять своих представителей «на посиделки» в Швейцарию в июне даже при наличии приглашения.
Об этом заявил в разговоре с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне Владимир Чижов. По его словам, больше половины потенциальных участников этой конференции вовсе не хотят туда ехать, а если и поедут, то без всякого энтузиазма.
Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщал, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, но Москва не собирается в нём участвовать в любом случае. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами встречи идея нежизнеспособной «формулы мира» является неприемлемой для Кремля, так как в ней не учитываются интересы России.
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Александр Бойцов