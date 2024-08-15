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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил НАТО в осуществлении вторжения на территорию России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Риттер отметил, что вторжение Североатлантического альянса на территорию РФ демонстрируют события в Курской области. Он добавил, что вторжение украинской армии в Курскую область было скоординировано специалистами НАТО.
По словам экс-разведчика, Россия ответила на военные преступления, которые Украина совершала после 2014 года. ВС РФ делают выводы из сложившейся ситуации и обязательно используют этот урок в дальнейшем, заключил Риттер.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.
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По словам экс-разведчика, Россия ответила на военные преступления, которые Украина совершала после 2014 года. ВС РФ делают выводы из сложившейся ситуации и обязательно используют этот урок в дальнейшем, заключил Риттер.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.
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