В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ

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У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного произошла истерика после массированных ударов российской армии по военным объектам в Киеве. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
По словам аналитика, ракетные удары, которые наносит российская армия по объектам на Украине, разрушают моральный дух бойцов ВСУ. Также Меркурис предположил, что в ходе этих обстрелов могли погибнуть люди из окружения Залужного, поэтому такая реакция очевидна.
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Анастасия Чинкова