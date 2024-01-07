В Великобритании заявили об истерике Залужного из-за ударов ВС РФ

Практически в каждом подразделении Вооружённых сил Украины есть солдаты, которые не хотят отправляться в бой за населённый пункт Крынки на левом берегу Днепра, и открыто заявляют об этом. Некоторые бойцы кончают с собой, лишь бы не форсировать реку.