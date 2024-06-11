Сенатор Джабаров обвинил США в спонсорстве международного терроризма

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США являются спонсорами международного терроризма, что не раз подтверждалось их действиями.
«США — не только спонсоры нацизма, они уже давно спонсоры международного терроризма. Через свои спецслужбы они финансировали такие структуры. А то, что они считают «Азов»* нормальной организацией, пусть посмотрят кадры, на которых запечатлены зверства со стороны этих негодяев. Американцы показали своё лицо и себя с самой плохой стороны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джабаров.
А депутат Госдумы, зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, в свою очередь, подчеркнул необходимость ограничить влияние других стран на деятельность НКО в России.
«Парламент сейчас прописывает правила – каким образом мы будем регулировать деятельность НКО. Мы вводим ограничения на влияние иностранных государств на наше общество. Это позволит государству реагировать на иноземное влияние планомерно и масштабно. Я считаю, нам давно пора очистить действующие в стране НКО от чужого геополитического влияния», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Милонов.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.
*признан террористической организацией, запрещен в РФ
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