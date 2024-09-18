Сенатор Джабаров объяснил неправомерность критики Пашиняна ОДКБ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что оценка премьер-министра Армении Никола Пашиняна деятельности Организации Договора о коллективной безопасности неправильная.
Так он прокомментировал заявления Пашиняна о том, что ОДКБ несла угрозу суверениту Армении, из-за чего последняя приостановила своё участие в Организации.
Ранее Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване.
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«Я думаю, это неправильная оценка ОДКБ. К ОДКБ за помощью Армения не обращалась. Однажды в ОДКБ обратился за помощью Казахстан, помощь была незамедлительно оказана, но это уже дело прошлого. Что касается ОДКБ, время покажет, кто был прав», — отметил в беседе с NEWS.ru Джабаров.
Ранее Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване.
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Мелисса Тимофеева