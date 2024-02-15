Украина вскоре может потерять еще больше территорий

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ВСУ из-за острого дефицита снарядов в ближайшее время могут утратить контроль над еще большим количеством территорий. Так считает немецкий военный эксперт Карло Масала. Его слова передает ZDF.
«С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — утверждает Масала.
Он также затронул и тему президентских выборов в США. По его словам, приход к власти Дональда Трампа станет для Украины и ЕС сложным испытанием. В этом случае странам Европы придется самостоятельно поддерживать Киев, для восполнения отсутствия американской помощи, что им не под силу.
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