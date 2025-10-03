Путин пошутил про название ракеты «Орешник»

03 октября 2025, 07:55

Путин пошутил, что ракета называется «Орешник», а не «Орешкин»

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о новых системах оружия. Он упомянул ракету «Орешник» и добавил с юмором, что название именно такое, а не «Орешкин», пишет РИА Новости.





Клуб «Валдай» объединяет экспертов в области политики, экономики и международных отношений. Его создали в 2004 году, а название связано с местом первой конференции в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.





«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — сказал глава государства.