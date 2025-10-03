Путин пошутил про название ракеты «Орешник»
Путин пошутил, что ракета называется «Орешник», а не «Орешкин»
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о новых системах оружия. Он упомянул ракету «Орешник» и добавил с юмором, что название именно такое, а не «Орешкин», пишет РИА Новости.
Клуб «Валдай» объединяет экспертов в области политики, экономики и международных отношений. Его создали в 2004 году, а название связано с местом первой конференции в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.
«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — сказал глава государства.
Напомним, что эта ракета является образцом гиперзвукового оружия, разработанного в России. Она относится к классу тактического вооружения и предназначена для поражения наземных и морских целей на значительных расстояниях. Впервые была задействована в боевых условиях в 2024 году.