Путин пригрозил зеркальным ответом на атаки Киева по ЗАЭС

Фото: istockphoto / Alexey Tolmachov

Президент России Владимир Путин допустил возможность ответного удара по атомным объектам, находящимся под контролем киевского режима, в случае продолжения обстрелов ЗАЭС. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».



По словам главы государства, люди на той стороне должны понимать всю опасность ситуации, так как сами имеют в распоряжении атомную электростанцию.

«И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — подчеркнул Путин.
ЗАЭС находится рядом с Энергодаром в Запорожской области и является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала специальной военной операции контроль над ней установила российская сторона. Сейчас все реакторы объекта заглушены и не генерируют электричество.
Александр Огарёв

