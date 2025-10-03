Путин пригрозил зеркальным ответом на атаки Киева по ЗАЭС
Президент России Владимир Путин допустил возможность ответного удара по атомным объектам, находящимся под контролем киевского режима, в случае продолжения обстрелов ЗАЭС. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы государства, люди на той стороне должны понимать всю опасность ситуации, так как сами имеют в распоряжении атомную электростанцию.
«И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — подчеркнул Путин.ЗАЭС находится рядом с Энергодаром в Запорожской области и является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала специальной военной операции контроль над ней установила российская сторона. Сейчас все реакторы объекта заглушены и не генерируют электричество.