Путин пригрозил зеркальным ответом на атаки Киева по ЗАЭС

03 октября 2025, 02:15

Фото: istockphoto / Alexey Tolmachov

Президент России Владимир Путин допустил возможность ответного удара по атомным объектам, находящимся под контролем киевского режима, в случае продолжения обстрелов ЗАЭС. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».





По словам главы государства, люди на той стороне должны понимать всю опасность ситуации, так как сами имеют в распоряжении атомную электростанцию.



«И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — подчеркнул Путин.