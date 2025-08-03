Трамп ввёл пошлины на Швейцарию после «катастрофического» разговора с президентом
Администрация Дональда Трампа ввела 39%-ные таможенные пошлины на товары из Швейцарии после напряжённого телефонного разговора президента США с главой Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер, сообщает Financial Times.
По данным издания, 30-минутная беседа 2 августа 2025 года стала «катастрофической». Трамп отверг предложение Келлер-Зуттер о компромиссном 10%-ном тарифе, заявив, что «Швейцария крадёт деньги у США».
Источники FT в администрации Белого дома подтвердили, что президент США настаивал на жёстких мерах, ссылаясь на дефицит торгового баланса ($45 млрд в 2024 году).
Решение о 39%-ных пошлинах — самой высокой ставке для Европы — вызвало шок в Берне. Ранее FT сообщало о панике среди экспортёров часов (Rolex, Swatch), фармацевтики (Novartis) и шоколада (Lindt), прогнозирующих потери до €2.5 млрд ежегодно.
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