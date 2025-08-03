Трамп ввёл пошлины на Швейцарию после «катастрофического» разговора с президентом

03 августа 2025, 23:47

Трамп обвинил Келлер-Зуттер в краже денег США и отверг 10%-ный тариф

Фото: DonaldTrump/truthsocial.com

Администрация Дональда Трампа ввела 39%-ные таможенные пошлины на товары из Швейцарии после напряжённого телефонного разговора президента США с главой Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер, сообщает Financial Times.