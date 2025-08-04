The Guardian обратила внимание на странности в поведении Трампа
Британская газета The Guardian обратила внимание на всё более странное и непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа во время его публичных выступлений. Как сообщает издание, на протяжении более года 79-летний политик демонстрирует нестабильность в речи, резкие смены тем и эмоциональные всплески, вызывающие обеспокоенность как среди экспертов, так и среди его сторонников.
Журналист Адам Гэббатт в своей статье отметил, что Трамп регулярно сбивается с темы, забывает суть вопроса, а иногда уходит в неожиданные рассуждения. Один из ярких примеров произошёл во время его встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда Трамп в течение двух минут рассуждал об «опасности ветряных мельниц» и их «влиянии на популяцию птиц», проигнорировав суть переговоров.
Подобное поведение наблюдается не только на международных встречах, но и на митингах, в телеинтервью, а также на пресс-конференциях. Он часто перебивает сам себя, забывает, о чём говорил, или внезапно меняет тему. Специалисты связывают это с когнитивными изменениями, возможными на фоне возраста и стресса.
Психологи, опрошенные изданием, утверждают, что подобные резкие переключения внимания и отсутствие связности в речи могут быть признаком проблем с контролем над поведением и нарушений когнитивной функции.
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