The Guardian обратила внимание на странности в поведении Трампа

04 августа 2025, 10:09

The Guardian: Трамп ведёт себя странно во время публичных выступлений

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Британская газета The Guardian обратила внимание на всё более странное и непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа во время его публичных выступлений. Как сообщает издание, на протяжении более года 79-летний политик демонстрирует нестабильность в речи, резкие смены тем и эмоциональные всплески, вызывающие обеспокоенность как среди экспертов, так и среди его сторонников.