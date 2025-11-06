06 ноября 2025, 16:18

Сенатор Джабаров: Варшава винит Киев за провал своих планов против Москвы

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Кароль Навроцкий напомнил о Волынской резне, потому что НАТО не смогла использовать Украину для нанесения стратегического поражения России. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.ru.





По его мнению, слова польского лидера указывают на ухудшение отношений между Варшавой и Киевом.





«Когда поляки поняли, что ставка оказалась неверной, теперь претензии предъявляют самим украинцам», — пояснил Джабаров.