Сенатор Джабаров высказался о претензиях Варшавы в адрес Киева
Сенатор Джабаров: Варшава винит Киев за провал своих планов против Москвы
Президент Польши Кароль Навроцкий напомнил о Волынской резне, потому что НАТО не смогла использовать Украину для нанесения стратегического поражения России. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.ru.
По его мнению, слова польского лидера указывают на ухудшение отношений между Варшавой и Киевом.
«Когда поляки поняли, что ставка оказалась неверной, теперь претензии предъявляют самим украинцам», — пояснил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что восстановление отношений между Польшей и Россией возможно, однако это не произойдет в ближайшее время. Он отметил, что начало диалога между двумя странами может потребовать значительного времени.