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Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной

22 августа 2024, 19:36
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговоры с Украиной возможны только на условиях России.


«Я думаю, никаких переговоров сейчас быть не может. Об этом сказали президент России и министр иностранных дел. Эту позицию озвучила и Мария Захарова. Какие переговоры могут быть с нацистами и террористами? В будущем переговоры могут быть только на наших условиях», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что так называемого справедливого мира, о котором говорит Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся, так как он является скорее иллюзией.

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#мир
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#украина
#конфликт
Казахстан и Таджикистан заключат договор о союзничестве
22 августа 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Договор о союзничестве заключат Казахстан с Таджикистаном. Документ выведет отношения между республиками на новый уровень, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев при переговорах со своим коллегой Эмомали Рахмоном.
Токаев заметил, что событие являет собой важный шаг, политик, по его словам, придает ему очень большое значение.

«В этих целях сегодня мы подпишем Договор о союзнических отношениях», — произнес Токаев.

Он заключил, что сотрудничество между Казахстаном и Таджикистаном находится в состоянии подъема, а договоренности, достигнутые ранее — в стадии последовательной реализации. Токаев прибыл в Таджикистан с государственным визитом до 23 августа.

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#мир
#казахстан
#таджикистан
#договор
#новости
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В Петербурге напечатают 3,8 млн бюллетеней для выборов губернатора
22 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/bizoo_n

В Санкт-Петербурге начали печатать бюллетени для выборов губернатора. Отмечается, что всего их будет 3,8 млн.
«Для выборов губернатора Петербурга будет изготовлено 3 816 000 избирательных бюллетеней. Столько же, сколько и всех избирателей Петербурга, с расчётом на достаточно высокую явку. Понятно, что явка будет меньше 100%. Но всё остальное – это резерв бюллетеней, который, если не будет использован, то его после выборов уничтожат», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

До этого председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила о росте числа обращений граждан в Общественную палату, а также об увеличении доверии россиян к ОП.

«Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней, но мы стараемся сделать всё для решения проблемы более оперативно. В свою очередь мы чувствуем, что доверие к Общественной палате России как к институту, выступающему своеобразным мостом между человеком и государством, растет. Это подтверждают и данные статистики», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Булгакова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования.

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#губернатор
#выборы
#санкт-петербург
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Среди демократов в США назревает раскол — СМИ
Axios: демократы США могут расколоться из-за выбора Харрис и позиции по Израилю
22 августа 2024, 17:11

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

У демократов США может произойти раскол из-за выбора в качестве кандидатуры на пост американского лидера Камалы Харрис, а также на фоне разногласий по поддержке и иммиграции Израиля, передает Axios, ссылаясь на источники.
«Под убедительной демонстрацией единства демократов вокруг вице-президента Камалы Харрис в Чикаго разворачивается тихая борьба за ее позицию — и ее партии — по таким сложным вопросам, как иммиграция и Израиль (военная поддержка страны — прим. ред.)», — сказано в материале.

Уточняется, что раскол может проявить себя после выборов, которые состоятся 5 ноября.

На пост хозяина главы Белого дома есть два явных кандидата — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис, заменившая в предвыборной гонке действующего заокеанского президента Джо Байдена.

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#мир
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#израиль
#выборы
#камала харрис
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Над Крымом заметили четыре разведывательных самолета НАТО
22 августа 2024, 17:06

Фото: istockphoto / aapsky

В небе над Чёрным морем наблюдается повышенная активность разведывательных самолётов стран НАТО, сообщает издание «Военная хроника».
По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, над Черноморским регионом работают сразу четыре самолета-разведчика стран НАТО.

«Это противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon, самолёт электронной разведки ВВС США Boeing RC-135V River Joint, самолёт дальнего радиолокационного наблюдения НАТО Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоразведки Bombardier Challenger 650. Национальную принадлежность последнего не удалось установить», — сообщили в издании.

Разведывательные самолёты Poseidon и River Joint, отправленные с авиабаз Сигонелла на Сицилии и Милденхол в Великобритании, стали вести себя осторожнее после инцидента с американским беспилотником Global Hawk, попавшим под воздействие российского истребителя Ми-35.

Когда у Чёрного моря собирается много американских разведывательных самолётов, это не приводит ни к чему хорошему.

Самолёты собирают информацию о военных объектах в Крыму и разведывают цели для ракетных ударов, координируют действия ВСУ.

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Минпросвещения: 114 школ Курской области начнут учебный год дистанционно
22 августа 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Mehmet Algin

Занятия в 114 школах Курской области начнутся в новом учебном году в дистанционном формате. Об этом сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством страны.
Министр уточнил, что это касается школ, расположенных в приграничных районах, передаёт ТАСС. По его словам, основная работа по вопросам дистанционного формата уже проведена, совместно с Минцифры создана государственная информационная система «Моя школа».

«На платформе размещены все необходимые учебные материалы», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения также добавил, что сотрудники ведомства работают над тем, чтобы должным образом обеспечить все образовательные процессы. Кроме того, школьники будут своевременно обеспечены всеми нужными учебниками.

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#минцифры
#курская область
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Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией
22 августа 2024, 16:03

Фото: istockphoto/IherPhoto

Так называемого справедливого мира, о котором говорит украинский президент Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся. Он является скорее иллюзией.
Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием Novinky. Он отметил, что реальность будет отличаться от той, какую мыслит себе глава киевского режима. По мнению Павела, Россия сохранит за собой контроль над рядом освобождённых территорий, и Киеву придётся с этим смириться.

После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре». По словам российского лидера, очевидно, что такими действиями украинские власти пытались улучшить свои позиции на переговорах, но достигнут они прямо противоположного результата.

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Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
CivilNet: Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям
22 августа 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Доступ к гражданским ядерным технологиям запросил Ереван у американской стороны, запрос сейчас рассматривается, сообщает онлайн-издание Армении CivilNet со ссылкой на Госдеп США.
«США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — говорится в сообщении.

Подробности переговорного процесса неизвестны, «но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению».

Если Армения станет участником соглашения, то у нее появится возможность спроектировать и построить новую АЭС по технологии США, которая заменит советскую.

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#мир
#армения
#сша
#новости
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Гладков: существуют большие риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой
22 августа 2024, 15:37

Фото: iStock/Tennessee Witney

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть риски потери отопления в Белгороде предстоящей зимой. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.
По его словам, энергоснабжающие предприятия готовятся к трудной зиме. В связи с этим появляются риски потери отопления в крупных городах, таких как Белгород.

«Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, и на территории Воронежа, сформировать мобильные котельные, дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности, чтобы можно было оперативно оказать нам помощь», — сказал он.

Ранее Министерство обороны России объявило о создании новых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Эти формирования будут отвечать за безопасность приграничных регионов и защиту граждан от возможных атак дронов и других средств нападения.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь рассказал, что в Курской области украинским солдатам была поставлена задача прорваться и «‎показаться» в нескольких селах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Вдова Раиси дала первое интервью после смерти мужа
22 августа 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала первое после смерти мужа интервью корреспонденту RT.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — поделилась женщина.

До этого посол Бейрута в Москве Шауки Бу Нассар заявлил, что Ливан не поддерживает санкции Запада против России. Как передают argumenti.ru, об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси.

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