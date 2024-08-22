Сенатор Джабаров заявил об основном условии переговоров с Украиной

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Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что переговоры с Украиной возможны только на условиях России.
«Я думаю, никаких переговоров сейчас быть не может. Об этом сказали президент России и министр иностранных дел. Эту позицию озвучила и Мария Захарова. Какие переговоры могут быть с нацистами и террористами? В будущем переговоры могут быть только на наших условиях», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.
Ранее президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что так называемого справедливого мира, о котором говорит Владимир Зеленский, достичь вряд ли удастся, так как он является скорее иллюзией.
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