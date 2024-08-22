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В США раскрыли, как Трамп может помощь в завершении конфликта на Украине

Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине
22 августа 2024, 03:45
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин, находящийся на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

Раскин выразил мнение, что Трамп, при победе, будет стремиться к прекращению конфликта, даже если для этого потребуются уступки России. Он отметил, что Трамп может использовать свой опыт и подходы, чтобы добиться согласия сторон и обеспечить мирное урегулирование.



Сопредседатель также упомянул, что другие республиканские фигуры, такие как сенатор Джей-Ди Вэнс, уже высказывались за сокращение помощи Украине.

«Это выражает общий тренд внутри республиканской партии», – отметил Раскин.
По мнению Раскина, Трамп пытается следовать примеру автократов, таких как Владимир Путин, Ким Чен Ын и Виктор Орбан, что вызывает обеспокоенность у его оппонентов и политических критиков.

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#киев
#трамп
Киев меняет цели: беспрецедентная атака на Москву и возможный удар по Приднестровью
Царьград: Киев может готовиться нанести удар по Приднестровью
22 августа 2024, 01:52

В последнее время ситуация на фронте переживает значительные изменения. Эксперты предупреждают о возможном ударе Украины по Приднестровью после провала операции «Курск».
Между тем, Киев уже провел беспрецедентную двухчасовую атаку на Москву, а в сети появились тревожные сообщения о большом количестве погибших под Курском, передает «Царьград».

В ближайшее время может последовать удар по Приднестровью, считают военные эксперты. Киев активно подтягивает подразделения ВСУ в Одесскую область, в основном с легкой маневренной техникой. Вводятся ограничения на перемещение вдоль границы с Приднестровьем, что указывает на возможное подготовку к вторжению по образцу операции «Курск», сообщает издание.

По мнению экспертов, сценарий может включать действия «страйкерских» мобильных бригад ВСУ с поддержкой дронов и натовского высокоточного оружия. Формальный повод для атаки, скорее всего, будет создан искусственно, и Киеву не составит труда организовать провокацию для оправдания агрессии.

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#удар
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В Казахстане ответили на критику Лукашенко
Казахстан после критики Лукашенко призвал объективно оценивать позицию Астаны
22 августа 2024, 01:22

Фото: istock/Rainer Puster

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны по внешней политике после критики от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба казахского МИД.
По словам Нуртлеу, Казахстан ведет сбалансированную и мирную внешнюю политику, которая соответствует Уставу ООН и главным нормам международного права.
«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении МИД.
Ранее Лукашенко в интервью телеканала «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув при этом Казахстан, который во время массовых беспорядков в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ.

Ранее сообщалось, что недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после слов Александра Лукашенко о том, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.
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Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами
РПЦЗ: УПЦ сейчас переживает самые жестокие гонения с начала христианства
22 августа 2024, 00:54

Фото: istock/AleksViking

Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) заявила о самых серьезных гонениях на христиан на Украине со времен первых веков христианства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).
Митрополит Марк отметил, что действия украинского правительства напоминают гонения на христиан в ранние века.

«Это самые жестокие гонения, которые выпали на долю христиан с тех времен», — заявил он.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины приняла закон, который может привести к запрету Украинской Православной Церкви (УПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и предоставляет УПЦ девять месяцев для разрыва связей с Русской Православной Церковью. Законопроект был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) выразил сомнение в соответствии законопроекта с конституцией Украины. В свою очередь, митрополит Марк сравнил действия украинских властей с политикой нацистской Германии, отметив, что они напоминают диктатуру.

По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, принятие этого закона создаёт видимость легитимности для его применения против Церкви. Он подчеркнул, что это серьёзная трагедия для верующих, хотя выразил уверенность в выживании Церкви при любых обстоятельствах.

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#зеленский
#митрополит
#упц
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Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
Постпред Ульянов: главу МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
22 августа 2024, 00:36

Фото: istockphoto/LYagovy

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Прибытие гендиректора организации, по его словам, ждут в начале недели, а не в конце.
«Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал Ульянов.
Ранее постпред РФ в Вене заявлял, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Специалисты организации, по его данным, официально развенчали эту дезинформацию.

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#эксперты
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#рф
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Трамп: склады с оружием в США опустели из-за поставок Украине и другим странам
22 августа 2024, 00:18

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Склады с оружием в США опустели из-за военных поставок на Украину и в другие страны. Об этом сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге сторонников. По его словам, у Штатов не осталось боеприпасов.
«У нас нет боеприпасов сейчас. И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — заявил Трамп.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если для Киева снимут запрет на удары западнм оружием по России, то это якобы приблизит конфликт к миру. Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

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#мид
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#всу
#киев
#рф
#трамп
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16-летний Адам Кадыров показал Путину, как умеет стрелять
Делимханов: Адам Кадыров продемонстрировал навыки стрельбы перед Путиным
21 августа 2024, 23:32

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Информацию о событии сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.
В рамках поездки в Чечню президент посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел учебные площадки и тренировочные полигоны, на которых готовят бойцов для специальной военной операции. Путин также встретился с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, поблагодарив их за службу и защиту Родины.

Депутат Делимханов отметил в своем Telegram-канале, что с 2022 года более 47 тысяч бойцов прошли обучение на базе РУС.

Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.

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#путин
#сын
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Захарова сравнила позицию Чехии по «Северным потокам» с заявлениями террористов
21 августа 2024, 23:26

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова президента Чехии о Петра Павела «Северных потоках» с заявлениями террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Позицию чешского лидера Захарова назвала «умоизвержением».
Ранее Павел заявил, что во время боевых действий стороны наносят удары не только по военным объектам, но и стратегическим. По его словам, если Украины атаковала газопроводы, чтобы прекратить поставки российских ресурсов в Европу, то это якобы была бы законная цель.
«Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — написала официальный представитель МИД России.
Захарова привела в пример заявления террористов из «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*, которые в разное время призывали к убийству американцев, атакам на Саудовскую Аравию, Египет, к терактам и прочим зверствам.

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#лавров
#захарова
#северные потоки
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В Генштабе Ирана опровергли слова о перегрузке вертолета как причине смерти Раиси
Mehr: Генштаб ВС Ирана опроверг перегрузку вертолета как причину смерти Раиси
21 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Rainer Puster

Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Mehr. Информацию о двух лишних пассажирах на борту в ведомстве назвали ложной.
«Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси <...> То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета <…> является ложным», — указано в материале.
Генштаб ВС Ирана также предупредил СМИ, чтобы те были более осторожными при написании и публикации материалов, которые касаются безопасности и обороны страны.

Агентство Fars, заявления которого опровергает Генштаб, сегодня, 21 августа, писало, что количество пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, потому судно не смогло набрать нужную высоту в тумане и влетело в гору. Отмечалось, что на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.

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#иран
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Начальника управления ФСИН обвиняют во взятке в 2 млн. на закупках
Начальника УЦТ ФСИН Тимченко обвиняют во взятке в 2 млн. рублей
21 августа 2024, 21:47

Фото:istockphoto/Ivan P

Начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей при контракте на покупку программного обеспечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
Тимченко уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – по части 6 статьи 290 УК. 21 августа Замоскворецкий суд Москвы отправил начальника УЦТ ФСИН под стражу на 2 месяца – до 19 октября.



Ранее о задержании чиновника официально сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением безопасности ФСИН.

Сейчас уголовное дело расследует ГСУ СК России по Москве. В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет колонии.

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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
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