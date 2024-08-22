Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин, находящийся на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.
Раскин выразил мнение, что Трамп, при победе, будет стремиться к прекращению конфликта, даже если для этого потребуются уступки России. Он отметил, что Трамп может использовать свой опыт и подходы, чтобы добиться согласия сторон и обеспечить мирное урегулирование.
Сопредседатель также упомянул, что другие республиканские фигуры, такие как сенатор Джей-Ди Вэнс, уже высказывались за сокращение помощи Украине.
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Раскин выразил мнение, что Трамп, при победе, будет стремиться к прекращению конфликта, даже если для этого потребуются уступки России. Он отметил, что Трамп может использовать свой опыт и подходы, чтобы добиться согласия сторон и обеспечить мирное урегулирование.
Сопредседатель также упомянул, что другие республиканские фигуры, такие как сенатор Джей-Ди Вэнс, уже высказывались за сокращение помощи Украине.
«Это выражает общий тренд внутри республиканской партии», – отметил Раскин.По мнению Раскина, Трамп пытается следовать примеру автократов, таких как Владимир Путин, Ким Чен Ын и Виктор Орбан, что вызывает обеспокоенность у его оппонентов и политических критиков.
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Елена Перлова