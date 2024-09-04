Сенатор Гибатдинов раскрыл нерадужные перспективы Кулебы

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Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов допустил, что главу Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу могут судить за военные преступления после его отставки.
«Перспективы у Кулебы и его коллег не самые радужные. В лучшем случае в ближайшее время он предстанет перед судом и ответит за свои военные преступления. Вся деятельность украинского МИД сводится к одному: бегать с протянутой рукой и побираться у своих западных руководителей. Учитывая, что в последнее время финансирование дают не так охотно, работал слабо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Гибатдинов.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и отметил, что к этому не стоит относится серьёзно.
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