Андрей Климов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Отношение западных стран к РФ начало постепенно меняться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил член верхней палаты российского парламента Андрей Климов.
Сенатор напомнил о случае с немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
По его мнению, подобное поведение показывает растущее понимание необходимости нормализации отношений с Россией, чтобы Германия не потеряла статус экономического локомотива Европы. Климов также обратил внимание на изменение позиций некоторых европейских чиновников, которые начинают осознавать выгоды от сотрудничества с Москвой.
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«Когда крупнейшая оппозиционная партия Германии АДГ попыталась внести намеки на антироссийскую позицию, две трети участников съезда этому воспротивились», — отметил Климов.
По его мнению, подобное поведение показывает растущее понимание необходимости нормализации отношений с Россией, чтобы Германия не потеряла статус экономического локомотива Европы. Климов также обратил внимание на изменение позиций некоторых европейских чиновников, которые начинают осознавать выгоды от сотрудничества с Москвой.
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Екатерина Коршунова