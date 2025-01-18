В Германии рассказали об обиде Бербок на Шольца из-за его решения по Украине

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц обидел министра иностранных дел страны Анналену Бербок решением заблокировать новый пакет помощи Украине на миллиарды евро, передает газета Bild.
Издание поделилось фотографией, сделанной во время одного из правительственных заседаний, на котором Шольц в движении пытается дотянуться до главы МИД ФРГ, а Бербок при этом отстраняется от него с недовольным выражением лица.
Согласно информации источника, по всей видимости, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», если позволяет себе подобные действия.
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Екатерина Коршунова