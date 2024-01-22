Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя новый указ Владимира Зеленского, заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, болезнь украинского правительства переходит в заключительную стадию. Ковитиди подчеркнула, что спецоперацию на Украине необходимо продолжать, так как все, что происходит гораздо ближе к сфере медицины, чем к политике.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.
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«Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее», — приводит слова сенатора РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.
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Екатерина Коршунова