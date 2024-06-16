МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в заключительном коммюнике содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по черному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Украине для обеспечения ядерной безопасности. По словам Кассиса, участники саммита не затрагивали иные проблемные вопросы, такие как территориальность, так как по данным вопросам участники конфликта «находятся в более или менее полном тупике».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова