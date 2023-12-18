Сенатор Манчин: США хотят ограничить число беженцев с Украины

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Американский сенатор из числа демократов Джо Манчин подтвердил, что власти США в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи Киеву рассматривают возможность ограничения числа беженцев с Украины и из Афганистана.
«Это так», — сказал он в эфире телеканала CNN.
Так сенатор прокомментировал слова ведущего о том, что «переговорщики в сенате рассматривают возможность введения более строгих требований к лицам, приезжающим в страну и требующим убежище».
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