Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Польше жалуются на беженцев из Украины

В Польше жалуются на беженцев из Украины

Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни
16 декабря 2023, 08:08
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы распространяют в Польше нацистскую идеологию.
Также в стране выросло число жителей с венерическими заболеваниями, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре», —сказано в статье.

По мнению автора, украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным характером.

Пяста призывает поляков не только не проявить терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и начать активно с ними бороться.

Обозреватель привёл статистику Главного статистического управления, исходя из неё к 2022 году в республике в два раза увеличилось число ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году зафиксировали прирост больных сифилисом.

Пяста уверен, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей», пересекающих польскую границу.

Читайте также:

Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили 250 бойцов ВСУ

Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали сразу два района Курской области

Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников
#польша
#украина
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили 250 бойцов ВСУ
16 декабря 2023, 06:25

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 украинских военнослужащих, два танка и гаубицу. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б"», — рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук. 

Всего же, по данным российского военного ведомства, украинская армия за неделю потеряла на краснолиманском направлении СВО более 1100 военнослужащих, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские беспилотники и FPV-дроны уничтожили лазутчиков ВСУ под Артёмовском

Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
#сво
#всу
#украина
#вооружённые силы рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Старовойт: Беспилотники ВСУ атаковали сразу два района Курской области
16 декабря 2023, 04:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт. К счастью, отметил губернатор, пострадавшие и жертвы отсутствуют.
В селе Крупец Дмитриевского района было зафиксировано сразу три прилета. В результате, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесли в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.

Кроме того, в Железногорском районе беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады уже выехали на место для устранения последствий.

Ранее артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Старовойт уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

Читайте также:

Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

Российская ПВО отражает атаку ВСУ над Курском

Минобороны заявило о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»
#курская область
#украина
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников
15 декабря 2023, 23:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны России сообщает, что с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.
Ранее сообщалось о восьми сбитых БПЛА самолётного типа в небе над Курской областью. Первая волна из четырёх БПЛА была уничтожена около 17:30, а вторую сбили в 18:40.

А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников

Минобороны РФ: Российские системы ПВО уничтожили более 40 БПЛА ВСУ

ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
#бпла
#крым
#минобороны рф
#всу
#беспилотник
#пво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Контратака ВСУ у Марьинки закончилась для них катастрофой
15 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

Контратака ВСУ на российские позиции в районе Марьинки закончилась для них катастрофой. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВСУ предприняли самоубийственную попытку контратаки на Марьинском направлении. Попытка выдвижения пехоты и бронетехники противника была вовремя обнаружена БпЛА 5-й бригады и враг разгромлен и понёс тяжелые потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении военкоров.

Также уточняется, что пехота ВСУ предпринимает попытки закрепиться в подвалах и разрушенных зданиях в районе Марьинки. Однако они уничтожаются с помощью российских FPV-дронов 5-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города.

Читайте также:

Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российской армии

Зеленский оправдался за переход ВСУ к обороне

«Марьинка пала»: в ВСУ признали потерю контроля над городом
#военные
#бпла
#переход
#днр
#всу
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российской армии
Путин рассказал о росте числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ
15 декабря 2023, 22:02

Фото: сайт Кремля

Всё больше украинских военных сдаются в плен российской армии в последнее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле.
«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», - сообщил Путин.

Ранее украинский военнопленный Иван Матвиенко рассказал, что подразделение ВСУ, брошенное на штурм в районе села Работино в Запорожье в ходе контрнаступления, за сутки потеряло 43 из 48 бойцов. По его словам, некоторые из них всего некоторые получили ранения, все остальные погибли. Пленный добавил, что их подготавливали к штурму всего месяц, после чего кинули в бой без разведки.

Читайте также:

Путин раскрыл, когда настанет мир

Путин предсказал итоги СВО

Путин раскрыл число военных, находящихся в зоне СВО
#работа
#всу
#путин
#матвиенко
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В море над Севастополем сбит украинский беспилотник
Развожаев: в Севастополе над морем сбит украинский беспилотник
15 декабря 2023, 21:15

Фото: iStock/sommersby

В море над Севастополем отработала российская система противовоздушной обороны, предварительно, сбит один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что предварительно, никаких разрушений от атаки БПЛА ВСУ на земле нет. Обстановка продолжает контролироваться. Губернатор призвал местных жителей доверять только официальным источниками информации.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что в небе над Курской областью сбито шесть украинских беспилотников. Два БПЛА были сбили в 17:30, еще четыре ликвидированы в 18.40.

Читайте также:

Российская ПВО отражает атаку ВСУ над Курском

БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

Командир ВСУ оценил превосходство российской армии
#губернатор
#бпла
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще четыре дрона ВСУ были сбиты над Курской областью
Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех дронов ВСУ в Курской области
15 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Курской областью средствами ПВО уничтожены еще четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 18.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, российская система противовоздушной обороны сбила еще четыре украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны также сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России.

Читайте также:

Стал известен порядок уничтожения беспилотников в России

БПЛА ВСУ попытались атаковать воинские части в Алабино и Подольске

Над Московской и Калужской областями перехватили и уничтожили девять беспилотников
#бпла
#военные
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью
Минобороны: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
15 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России. 

Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО. 

Ранее российское военное ведомство заявляло, что за прошедшую неделю 82 украинских бойца приняли решение сдаться в плен ВС РФ. 

Также в пятницу стало известно, что российские лётчики сбросили фугасные бомбы на командные пункты ВСУ. Помимо них удалось ликвидировать украинские транспортные машины и тяжелую бронетехнику. 

Читайте также:

Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ

 ВСУ могут потерпеть поражение уже к лету без поддержки США, пишут СМИ

В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
#украина
#всу
#пво
#россия
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
Песков: конфликт на Украине – сложная проблема для решения за один день
15 декабря 2023, 18:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Предложение экс-президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт за один день является слишком простым для такой серьёзной проблемы.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.

Дмитрий Песков также обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Представитель президента РФ не прокомментировал, можно ли достичь мирного договора с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент РФ Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
 
Читайте также:

Песков раскрыл, какого президента США хотел бы видеть Путин

Песков выразил сожаление из-за испортившихся отношений с Финляндией

Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС
 
#дмитрий песков
#сша
#россия
#новости
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф