В Польше жалуются на беженцев из Украины

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Украинские беженцы распространяют в Польше нацистскую идеологию.
Также в стране выросло число жителей с венерическими заболеваниями, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
По мнению автора, украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным характером.
Пяста призывает поляков не только не проявить терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и начать активно с ними бороться.
Обозреватель привёл статистику Главного статистического управления, исходя из неё к 2022 году в республике в два раза увеличилось число ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году зафиксировали прирост больных сифилисом.
Пяста уверен, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей», пересекающих польскую границу.
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«Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре», —сказано в статье.
Пяста призывает поляков не только не проявить терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и начать активно с ними бороться.
Обозреватель привёл статистику Главного статистического управления, исходя из неё к 2022 году в республике в два раза увеличилось число ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году зафиксировали прирост больных сифилисом.
Пяста уверен, что это связано с нежеланием «проверять толпы людей», пересекающих польскую границу.
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Мария Фирсова