Сенатор от Белгорода Савченко добровольно сложил полномочия раньше срока

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко принял решения сложить полномочия раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (будет заниматься – ред.) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал Тимченко.
Срок полномочий Савченко должен был истечь в сентябре 2025 года.
Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.
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