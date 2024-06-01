Дума Тюмени сняла полномочия с мэра города Руслана Кухарука

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Полномочия мэра Руслана Кухарука сложены депутатами Тюменской городской думы.
Такое решение они приняли на внеочередном заседании гордумы 1 июня.
Напомним, прежде депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тюмени. Избрание нового градоначальника запланировано на 27 июня. Временно исполняющим обязанности главы Тюмени стал Петр Вагин. Он является замглавы города.
Руслан Кухарук теперь будет занимать пост врио губернатора ХМАО. Его переход на новую должность прокомментировал бывший мэр Тюмени, депутат Степан Киричук. Он назвал Кухарука победителем и пожелал ему всего хорошего на новом посту.
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Напомним, прежде депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тюмени. Избрание нового градоначальника запланировано на 27 июня. Временно исполняющим обязанности главы Тюмени стал Петр Вагин. Он является замглавы города.
Руслан Кухарук теперь будет занимать пост врио губернатора ХМАО. Его переход на новую должность прокомментировал бывший мэр Тюмени, депутат Степан Киричук. Он назвал Кухарука победителем и пожелал ему всего хорошего на новом посту.
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Анастасия Хохлова