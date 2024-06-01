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Дума Тюмени сняла полномочия с мэра города Руслана Кухарука

Тюменская гордума прекратила полномочия Кухарука, ставшего врио губернатора ХМАО
01 июня 2024, 10:11
Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Полномочия мэра Руслана Кухарука сложены депутатами Тюменской городской думы.
Такое решение они приняли на внеочередном заседании гордумы 1 июня.

Напомним, прежде депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Тюмени. Избрание нового градоначальника запланировано на 27 июня. Временно исполняющим обязанности главы Тюмени стал Петр Вагин. Он является замглавы города.



Руслан Кухарук теперь будет занимать пост врио губернатора ХМАО. Его переход на новую должность прокомментировал бывший мэр Тюмени, депутат Степан Киричук. Он назвал Кухарука победителем и пожелал ему всего хорошего на новом посту.

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Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств поставок оружия из Китая в РФ
01 июня 2024, 10:01

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Об этом Боррель сообщил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
Примечательно, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в сторону Москвы и Пекина о поставках вооружений. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс ранее сообщил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают «доказательствами» по данному вопросу, однако никаких подробностей приведено не было.

Боррель отметил, что Китай обязался не поставлять оружие РФ.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. ​По его мнению, противостояние КНР планируется в ​вопросах торговли и безопасности.

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#сша
#оружие
#китай
#посол
#нато
#минобороны
#рф
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Стало известно, как Киев отреагировал на удары ВС РФ по военным объектам в Харькове
Ганчев: Украинские силовики вывозят архивы из Харькова и других городов региона
01 июня 2024, 09:48

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские силовики вывозят из Харькова и некоторых регионов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников, приводит его слова РИА Новости.
Такие действия обусловлены успешными ударами ВС РФ по военным объектам в Харькове.

По словам Ганчева, в регионе наблюдается отток властей. Так же, как раньше силовики вывозят дела личного состава западнее.

Прежде сообщалось, что ВС РФ достигли значительного успеха на харьковском направлении. Российской армии удалось выровнять линию фронта и уничтожить переправу ВСУ в Купянском районе.

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#харьков
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На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Запорожье
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объекта энергетики региона
01 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил назначенный Киевом глава региональной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Федоров отметил, что регион подвергся массированной атаке, что привело к разрушениям. В результате происшествия никто не пострадал. Прежде сообщалось, что движение в районе ДнепроГЭС было приостановлено после раздавшихся в регионе взрывов.

Причиной инцидента мог стать ракетный удар, сообщили власти.

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#всу
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#удар
#запорожье
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В Минобороны Франции заявили о помощи России в вопросе по «Крокусу»
Глава МО Франции Лекорню: мы передали России информацию по теракту в «Крокусе»
01 июня 2024, 08:36

Фото: istock / SimonLukas

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Париж направил Москве информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», полученной разведкой страны.
По его словам, спецслужбам удалось выяснить некоторую информацию о теракте в концертном зале «Крокуса», которая позже была передана Москве. Лекорню отметил, что Париж оказал содействие, несмотря на разногласия с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Минобороны Франции назвал такое положение дел хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, невзирая на разногласия между сторонами.

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#теракт
#крокус сити холл
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Генерал ВСУ призвал не верить словам Зеленского об обороне Киева
01 июня 2024, 05:32

Фото: iStock/DmyTo

Заявлениям и роликам украинского президента Владимир Зеленского верить нельзя, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
«Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами», — призвал Кривонос.

Ранее бывший генерал заявил, что украинские власти, заявлявшие о сильной обороне и укреплениях в районе Харькова, поставили Зеленского в неловкое положение из-за неудач на фронте на фоне российского наступления.

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#украина
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#оборона
#всу
#владимир зеленский
#харьков
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Пентагон обвинил Россию в украинском кризисе и не признал ответственность НАТО
01 июня 2024, 05:29

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Пентагона Ллойд Остин не признал ответственность Североатлантического альянса за кризис на Украине и обвинил в этом Россию, передает РИА Новости.
«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», – заявил министр обороны США журналистам во время выступления на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждал, что конфликт на Украине является результатом расширения НАТО и политики «превращения Украины в бастион Запада» на границе с Россией.

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#сша
#нато
#украина
#кризис
#россия
#сингапур
#журналисты
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Частичное снятие запрета США ударять по России разочаровало Киев
Киев оказался разочарован частичным снятием запрета на удары по РФ
01 июня 2024, 05:01

Украинские власти разочарованы частичной отменой запрета США на использование оружия, поставляемого Киеву, для нанесения ударов по России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с главой Минобороны Ллойдом Остином, основной темой которой является применение оружия США.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», – говорится в материале.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по России при помощи западного оружия.

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#сша
#украина
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#удар
#россия
#владимир зеленский
#джозеф байден
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Французские власти посчитали логичным отправку военных на Украину
WSJ: руководство Франции сочло логичным отправить военных инструкторов Киеву
01 июня 2024, 04:30

Фото: iStock/Ruma Aktar

Французские официальные лица сочли отправку военных инструкторов на Украину логичным шагом. Об этом сообщили осведомленные источники в Wall Street Journal (WSJ). По их словам, Париж помогал обучать украинских бойцов на территории их страны.
В то же время собеседники газеты пояснили, что французский лидер считает отправку иностранных лекторов на Украину «нарушением табу».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что группа французских инструкторов уже отправилась на территорию Украины.

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Украинские военкомы начали искать призывников в церквях
01 июня 2024, 04:08

Фото: iStock/dimid_86

Украинские военкомы начали дежурить на входе в действующие храмы и другие религиозные организации во время богослужения для поиска мужчин призывного возраста. Об этом РИА Новости рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне.
«Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в Вооруженные силы Украины. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания», – отметил собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что настоятелей действующих на территории Украины церквей вынуждают убеждать прихожан вступить в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось о насильственной мобилизациии в отношении украинских бездомных граждан.

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