Сенатор предложил Трампу занять папский престол в Ватикане

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Американский сенатор Линдси Грэм* предложил Ватикану сделать президента США Дональда Трампа новым Папой Римским. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.
«Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов», — пишет Грэм*.
Ранее Трамп сам изъявлял желание взойти на престол в Ватикане.
Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-году жизни. Он был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии погребения присутствовал Дональд Трамп.
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Иван Мусатов