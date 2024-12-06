«Интеллекта не хватает»: Пушков высмеял главу МИД Норвегии за слова о победе Украины

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости)
Член Совета Федерации Алексей Пушков поинтересовался у главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, за счёт чего он хочет победы Украины.
Он отметил, что есть люди, которые патологически не могут воспринимать реальность, не устраивающую их.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Он отметил, что часто европейские политики мыслят лозунгами, а далее программа, которая заложена в их голове сбивается.
Пушков также предложил таким людям обратиться к Илону Маску, чтобы он помог вживить искусственный интеллект, «раз своего не хватает».
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Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
«Как выиграет? За счет чего выиграет? Почему выиграет, когда всем очевидно, что войну она проигрывает? И что соотношение сил явно не в ее пользу. Но так далеко мысль министра не идет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что часто европейские политики мыслят лозунгами, а далее программа, которая заложена в их голове сбивается.
Пушков также предложил таким людям обратиться к Илону Маску, чтобы он помог вживить искусственный интеллект, «раз своего не хватает».
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Элина Позднякова