Пушков высказался об отмене второго тура выборов в Румынии

Фото: istockphoto/starpik
Отмена второго тура румынских выборов — фактический госпереворот, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале.
«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», — сказано в публикации Пушкова.Выборы в Румынии состоялись в конце ноября, второй тур был запланирован на грядущее воскресенье, 8 декабря.
Основные кандидаты Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов, Елена Ласкони с 19,18% голосов. Первый организовал свою предвыборную кампанию в соцсети, а вторая выступает на партнерство с США и НАТО.
Читайте также:
США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса
Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
Никита Кротов