Сенатор Пушков: Финансовая помощь Киеву не является приоритетом для Трампа

Сергей Пушков (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)
Решение только что вступившего в должность президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам говорит о том, что финансовая поддержка Украины не является приоритетом для нового хозяина Белого дома. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Пушков.
В своём телеграм-канале он напомнил, что Трамп сделал паузу в оказании помощи другим государствам, приостановив действие соответствующих механизмов на 90 дней. Исключение составили только Израиль и Египет, но не Киев, подчеркнул сенатор. Невоенная помощь через USAID (Агентство США по международному развитию) остановлена н тот же срок.
По словам Пушкова, это «чрезвычайно ясный сигнал» о том, что Трамп собирается самым серьёзным образом пересмотреть схему расходов США за рубежом, а Украина отнюдь не входит в число приоритетов новой американской администрации, в отличие от тех же Израиля и Египта.
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