Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Сенатор Пушков: Финансовая помощь Киеву не является приоритетом для Трампа

Сенатор Пушков: Финансовая помощь Киеву не является приоритетом для Трампа

Сергей Пушков (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)

Сергей Пушков (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)

Решение только что вступившего в должность президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам говорит о том, что финансовая поддержка Украины не является приоритетом для нового хозяина Белого дома. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Пушков.


В своём телеграм-канале он напомнил, что Трамп сделал паузу в оказании помощи другим государствам, приостановив действие соответствующих механизмов на 90 дней. Исключение составили только Израиль и Египет, но не Киев, подчеркнул сенатор. Невоенная помощь через USAID (Агентство США по международному развитию) остановлена н тот же срок.

По словам Пушкова, это «чрезвычайно ясный сигнал» о том, что Трамп собирается самым серьёзным образом пересмотреть схему расходов США за рубежом, а Украина отнюдь не входит в число приоритетов новой американской администрации, в отличие от тех же Израиля и Египта.

Читайте также:

Пушков указал на плохое предчувствие у стран Евросоюза насчёт президентства Трампа

Сенатор Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Сенатор Пушков назвал причину распада правящей коалиции в Германии
#сша
#помощь
#израиль
#украина
#египет
#киев
#трамп
Стало известно, будет ли Трамп баллотироваться на третий срок
Политолог Фельдман: Трампу не дадут баллотироваться на третий президентский срок
25 января 2025, 13:32

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, так как ему не позволят этого сделать ни демократы, ни даже республиканцы. Об этом заявил профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман, напомнив, что к тому моменту американскому лидеру будет уже 82 года.
«Вероятность наделения Трампа законной возможностью баллотироваться на третий срок ничтожно мала. Американцы считают свою Конституцию едва ли не священной, и ни один серьезный политик не осмелится менять двухсотлетний порядок передачи власти. Демократы и старые республиканцы эту идею точно не оценят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем американист Малек Дудаков прокомментировал материал Bloomberg о том, что администрация Трампа не собирается принимать участие в восстановлении Украины. В комментарии для RT политолог отметил, что такой исход был очевиден для всех, так как в США сложился острый бюджетный кризис, с которым Трамп будет бороться сокращением дефицита бюджета и госрасходов.
«Плюс к этому Трамп, я думаю, воспринимает в целом украинский конфликт как историю чисто европейскую, поэтому будет перекладывать на европейцев ответственность за разрешение этого украинского кризиса», — добавил политолог.
Читайте также:

Стали известны планы Трампа в отношении Украины

Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир

Путин: нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить
#сша
#эксперт
#конфликт
#администрация
#кризис
#политолог
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны планы Трампа в отношении Украины
Политолог Блохин: Трамп сократит поддержку Украины и сконцентрируется на Китае
25 января 2025, 13:29

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп сконцентрируется на Китае и сократит поддержку Украины, переложив ее на плечи стран НАТО и Европы. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, цель Трампа заморозить конфликт, а не остановить его.
«Заморозка конфликта — это, по сути, сценарий отложенной войны и сохранение киевского режима... Более того, неприемлем стиль ультиматумов, нагловато-хамоватый: «Либо вы садитесь за стол переговоров, либо — санкции тогда». Поэтому очевидно, что те, кто считали, что Трамп — друг России, который просто отдаст Украину с барского плеча, это ошибка. Поэтому он точно Украину не отдаст», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время бывший нардеп Украины и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что единственный способ разрешить украинский конфликт — признать, что его инициатором был Владимир Зеленский. В разговоре с «Известиями» он отметил, что Трамп понимает это и приведет к власти в Киеве тех людей, которые будут согласны с договоренностями между Россией и США.
«Я думаю, что договоренности по вопросу Украины будут достигнуты. Для того, чтобы их реализовать, США нужно контролировать, в том числе, и политическую элиту, которая готова будет готова эти договоренности реализовать. Зеленский точно этого делать не будет. Поэтому смена, условно говоря, демонтаж режима, смена политического режима на Украине, она на самом деле неминуема», — поделился мнением Килинкаров.
Читайте также:

Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир

Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США

Путин: нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить
#сша
#санкции
#эксперт
#конфликт
#украина
#сценарий
#стиль
#владимир зеленский
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AP: Польша хочет защитить Европу от российских «Цирконов» шестиметровым забором
25 января 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Польские власти намереваются серьёзно усилить систему защитных сооружений на границах с Россией и Белоруссией. В частности, планируется возвести шестиметровый забор с колючей проволокой и системами видеонаблюдения.
Об этом сообщает информационное агентство The Associated Press. По данным издания, к границе с Белоруссией было дополнительно переброшено 13 тысяч польских солдат. Стальной забор высотой пять с половиной метров снабжён камерами слежения и датчиками движения. В Польше, которая председательствует в Евросоюзе с 1 января 2025 года, подчёркивают, что уделяют повышенное внимание безопасности, причём не только своей страны, но и всей Европы.

Варшава ещё в начале 2024 года запустила проект «Восточный щит», подразумевающий строительство укреплений и защитных сооружений по типу известной «линии Мажино». Он включает в себя противотанковую защиту, электронные и воздушные средства наблюдения.

В этом контексте забавно выглядят предположения журналистов, что дополнительные оборонные меры, включая строительство забора, вызваны предстоящим размещением в Белоруссии российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Сомнительно, что Европа сможет спать спокойно под защитой стальной ограды: с таким же успехом можно пытаться ловить ракеты сачком для бабочек. Да и «линия Мажино» в 1940 году была прорвана танками Манштейна за считанные дни.

Но в Польше уверены: забор всех защитит. Даже если никто ни на кого не собирается нападать. Вернее, как раз только в этом случае.

Читайте также:

Польша снова подняла в воздух истребители из-за якобы активности авиации РФ

В МИД отреагировали на планы Польши построить дорогу к границе с РФ

В Польше высказались о ракетах России
#строительство
#европа
#проект
#страны
#меры
#ракеты
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
Дугин: идеи Трампа не будут способствовать возвращению прошлых ценностей
25 января 2025, 10:45

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп привнесёт в американскую политику настолько существенные перемены, что возвращения к прежним ценностям уже не произойдёт. Об этом сообщил философ, политолог и социолог Александр Дугин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что ставки настолько высоки, что возвращения в любом случае не произойдёт.

Как минимум половина населения, если не больше, будет просто защищать подходы и идеи Трампа. К тому же, глава государства подобрал довольно молодую команду, которая ещё долго будет находиться в политической среде, отметил Дугин.

Ранее Трамп назвал условие, которое позволит автоматически завершить конфликт на Украине.

Читайте также:

Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: представление Трампа об Украине формирует разведка

Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США
#сша
#дональд трамп
#санкции
#конфликт
#владимир путин
#политика
#власть
#ценности
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин удивился размеру средней московской зарплаты
25 января 2025, 10:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет порядка 160 тысяч рублей. С его точки зрения, это слишком мало.
«Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны», – сказал Путин на заседании попечительского совета Московского государственного университета.

Президент усомнился в словах мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средняя зарплата в Москве составляет 140-160 тысяч рублей.

«Да ладно? Больше!», — переспросил российский лидер.

Московский градоначальник подтвердил, что это так есть.

Путин сказал ректору МГУ Виктору Садовничему, что в таком случае университет достиг определенных норм, однако следует продолжать работать в данном направлении.

Читайте также:

Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить

Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США

Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом
#зарплата
#университет
#президент
#мгу
#страны
#лидер
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США
25 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto/Marcos Silva

Мексиканские власти отказали военному самолёту США в посадке на своей территории. Борт перевозил нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей военного командования и источник, близко знакомый с ситуацией. По словам собеседников телеканала, накануне, 24 января, два самолёта С-17 Военно-воздушных сил США вылетели в Гватемалу, имея на борту по 80 нелегальных мигрантов каждый.

Однако третий самолёт, который должен был направиться в Мексику, так и не взлетел. Причиной стал отказ мексиканских властей выдать воздушному судну разрешение на посадку на территории страны. Для депортации требуется согласие правительства принимающей стороны. От Мексики такого согласия получено не было, сообщает NBC. Обозреватели отмечают, что этот инцидент нарушил планы администрации Трампа по депортации нелегальных мигрантов из США, по крайней мере, на какое-то время.

Читайте также:

В США задействовали военную авиацию для депортации мигрантов из страны

FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию США

Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла
#самолет
#сша
#страны
#инцидент
#мигранты
#мексика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США потребовали от Индии сгрузить нефть с российских танкеров до 27 февраля
25 января 2025, 08:34

Фото: istockphoto/SHansche

Индия должна сгрузить российскую нефть с танкеров не позднее, чем 27 февраля. Конечный же срок расчётов по всем финансовым операциям — 12 марта.
Соответствующие разъяснения дали в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Это связано с санкциями, которые Вашингтон ввёл против топливно-энергетческого комплекса России в январе 2025 года.

По словам заместителя министра нефти Индии Панкаджа Джайна, в американском Минфине разъяснили, что именно 27 февраля вступает в силу часть ограничений, введенных США и связанных с оказанием «нефтяных услуг», передаёт информационное агентство Reuters.

По словам замминистра, Индия продолжит приобретать российскую нефть в том случае, если цена её составит ниже 60 долларов за баррель — именно такой ценовой рубеж установлен западными странами. Кроме того, в сделке купли/продажи нефти не должны быть задействованы компании и суда из России, попавшие под санкции, добавил Джайн.

Читайте также:

Путин усомнился в способности Трампа ввести против России санкции, угрожающие США

Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз

Индия вслед за Китаем откажется разгружать попавшие под санкции танкеры с нефтью
#сша
#санкции
#индия
#цена
#нефть
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить
25 января 2025, 08:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к встрече и спокойному разговору со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Темой беседы станут самые разные направления, которые представляют интерес для обеих стран.
Об этом глава государства рассказал во время посещения МГУ ведущему телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» Павлу Зарубину. Российский лидер также добавил, что, несмотря на готовность Кремля к встрече и переговорам, в настоящее время всё зависит от действий, которые предпримет новая американская администрация.

Ранее глава Белого дома заявлял, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает сигналы о том, что такие же пожелания высказывает и российский президент. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля к переговорам, но добавил, что российская сторона пока не получала никаких конкретных сигналов из Вашингтона.

Читайте также:

Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом

Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились

Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
#москва
#россия
#президент
#кремль
#администрация
#дмитрий песков
#лидер
#путин
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенат Конгресса США утвердил майора Пита Хегсета на пост главы Пентагона
25 января 2025, 05:59

Фото: iStock/Austin Nooe

Сенат Конгресса США утвердил на должность главы Пентагона Пита Хегсета. Трансляция провел телеканал C-SPAN.
Верхняя палата Конгресса не смогла принять решения о назначении Хегсета. Там голоса насчет его кандидатуры разделились поровну. В связи с этим окончательное решение принимал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который занимает пост председателя Конгресса.

Майор Пит Хегсет участвовал в боевых действиях и является ветераном армии США. Он служил в сухопутных войсках и имеет боевую награду. Обучался Хегсет Принстонском и Гарвардском университетах, а также написал несколько книг и работал на телеканале Fox News. При этом майора обвиняли в алкоголизме и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях, что он назвал ложью.

Читайте также:

В США задействовали военную авиацию для депортации мигрантов из страны

FT: Трамп позвонил премьеру Дании Фредериксен и потребовал отдать Гренландию США

Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней
#сша
#пост
#трамп
#пентагон
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате