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Сенатор Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Сенатор Пушков: публикация подробностей об убийстве Кеннеди ударит по США
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Публикация подробностей дела об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.


Ранее The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы со сведениями об убийстве Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и брата Трампа – Роберта. Это не полный список лиц, материалы которых будут раскрыты. Речь идёт о других досье, которые представляют большой общественный интерес.

По словам Пушкова, публикация этих материалов станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США и может перевернуть взгляд американцев на свою страну.

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