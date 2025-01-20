Сенатор Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди

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Публикация подробностей дела об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы со сведениями об убийстве Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга и брата Трампа – Роберта. Это не полный список лиц, материалы которых будут раскрыты. Речь идёт о других досье, которые представляют большой общественный интерес.
По словам Пушкова, публикация этих материалов станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США и может перевернуть взгляд американцев на свою страну.
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Анастасия Чинкова