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Публикация подробностей дела об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по «глубинному государству» США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.