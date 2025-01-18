Сенатор Пушков назвал причину распада правящей коалиции в Германии

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Окончательный распад правящей коалиции в Германии произошёл из-за Украины. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц так и не смог прийти к единому мнению с министром иностранных дел страны Анналеной Бербок относительно вопроса выделения нового транша помощи Киеву, отметил сенатор. Пакет был разработан главой немецкого МИД совместно с министром обороны Борисом Писториусом.
Канцлер «притормаживает» выделение нового пакета помощи Украине в размере трёх миллиардов евро, идею которой активно проталкивают два министра, отметил сенатор. Не мог он также не прокомментировать ставшую широко известной фотографию с заседания немецкого кабинета министров. На снимке Шольц буквально пытается схватить за руку главу немецкого МИД, а Бербок, одержимая идеей «нанести поражение России», уходит с недовольным выражением лица.
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«Избиратели СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - прим. ред.) недовольны выбрасыванием все новых средств в бездонную украинскую бочку», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Канцлер «притормаживает» выделение нового пакета помощи Украине в размере трёх миллиардов евро, идею которой активно проталкивают два министра, отметил сенатор. Не мог он также не прокомментировать ставшую широко известной фотографию с заседания немецкого кабинета министров. На снимке Шольц буквально пытается схватить за руку главу немецкого МИД, а Бербок, одержимая идеей «нанести поражение России», уходит с недовольным выражением лица.
«Таким образом, правящая коалиция в Германии распалась совсем», — делает вывод Пушков.
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