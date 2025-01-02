Пушков рассказал, чего боятся в Киеве

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Избранный президент США Дональд Трамп может провести аудит, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом американской военной помощи. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Он пояснил, что киевский режим боится, что республиканский политик раскроет объемы хищения помощи Соединенных Штатов. По его словам, тема коррупции на Украине может стать одной из главных тем года для американцев.
Пушков добавил, что о желании проверить нецелевое использование средств говорят и в команде Трампа, и в Конгрессе.
Ранее Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Пушков добавил, что о желании проверить нецелевое использование средств говорят и в команде Трампа, и в Конгрессе.
Ранее Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова