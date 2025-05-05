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Сенатор Пушков назвал происходящее в Германии процессом самоликвидации

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

В Германии запущен процесс самоликвидации. Причём он происходит при активной поддержке населения страны.
Такое мнение в своём телеграм-канале выразил член Совета Федерации, глава комитета по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал результаты социологического опроса, который показал, что 48% немцев в той или иной степени поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации.

«Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — написал сенатор.

Пушков сравнил происходящее сейчас в ФРГ с тем, как 90 лет назад подавляющее большинство населения страны поддержало приход к власти Гитлера. Он напомнил, чем это закончилось для Германии и отметил, сославшись на того же Тилло Сарацина, что процесс саморазрушения в стране идёт даже быстрее, чем можно было ожидать.

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#германия
Суд встал на сторону сыновей Жириновского в споре о пожизненном содержании теток
05 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд отклонил исковые требования Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, племянниц покойного политика Владимира Жириновского, о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. Об этом пишет РИА Новости.
​Ответчиками по делу выступили сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

«В удовлетворении исковых требований Листопадовой Елены Геннадьевны, Соколовой Натальи Александровны к Эйдельштейну Олегу Владимировичу, Гарсия Давиду Александровичу — отказать», — указано в официальных судебных документах.

Истцы также пытались истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако и в этом им было отказано.

Разбирательство длилось с декабря 2022 года. Напомним, Владимир Жириновский, основатель и лидер ЛДПР, скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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#лдпр
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Полянский: Россия и США прилагают усилия к нормализации работы дипмиссий
05 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/vchal

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, Россия и США прилагают значительные усилия к нормализации работы дипмиссий. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Было проведено несколько раундов переговоров, основной задачей которых является восстановление полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Пока говорить о конкретных результатах преждевременно, однако проделанная работа внушительная, и, по моему мнению, процесс развивается в нужном русле», — сказал Полянский агентству.

Дипломат отметил, что Россия ожидает большего прогресса от данной работы. К тому же Полянский призвал США проявлять большую решимость в процессе нормализации отношений дипмиссий.На данный момент известно, что стороны уже обсуждают возобновление прямых перелетов между двумя странами.

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#полянский
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Посол Ноздрев: Япония станет одной из жертв игр США в случае ядерного конфликта
05 мая 2025, 05:37

Фото: iStock/RomoloTavani

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, страна рискует стать одной из жертв геополитических игр США в случае ядерного конфликта в регионе. Об этом дипломат заявил ТАСС.
«Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то Япония неизбежно станет одной из первых жертв опасных геополитических игр Вашингтона», — говорит Ноздрев.

Посол отметил, что правительство премьер-министра страны Сигэру Исибы поддерживает подходы США к проблеме стратегической безопасности, в связи с чем Япония рискует стать жертвой ядерного конфликта. К тому же страна все больше вовлекается в американские схемы расширенного сдерживания с применением ядерного оружия.

Ноздрев уточнил, что Россия внимательно следит за действиями Японии вблизи восточных границ РФ. Последняя готова пойти на контрмеры для блокировки угроз в отношении России.

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Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине
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#россия
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Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине
05 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/sb2010

По словам президента США Дональда Трампа, на выходных прошли очень хорошие разговоры по России и Украине. Об этом американский лидер заявил пулу Белого дома.
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — сказал Трамп.

Президент отметил, что между сторонами сохраняется много ненависти.

Ранее Трамп заявил о введении 100% пошлин в отношении иностранной киноиндустрии. Свое решение американский лидер объяснил соображениями нацбезопасности.

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Трамп вводит 100% пошлины на иностранное кино из-за угрозы нацбезопасности
05 мая 2025, 03:06

Фото: iStock/LeMusique

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести 100% пошлины на иностранную кинопродукцию из-за угрозы нацбезопасности. Об этом американский лидер заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из США. Голливуд и многие другие направления в США разоряются. Это согласованные усилия других государств и, следовательно, угроза национальной безопасности... Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах», — заявляет Трамп.

Угрозой национальной безопасности президент называет усилия ряда стран переманивать американских кинематографистов к себе. По мнению Трампа, ведение 100-процентного тарифа поможет предотвратить данное явление.

Напомним, что ранее Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на продукцию из 185 стран. При этом позже президент объявил 90-дневное приостановление всех дополнительных тарифов. Белый дом заявил, что это связано с необходимостью проведения торговых переговоров.

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