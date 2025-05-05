Сенатор Пушков назвал происходящее в Германии процессом самоликвидации

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)
В Германии запущен процесс самоликвидации. Причём он происходит при активной поддержке населения страны.
Такое мнение в своём телеграм-канале выразил член Совета Федерации, глава комитета по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он прокомментировал результаты социологического опроса, который показал, что 48% немцев в той или иной степени поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации.
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«Иными словами, они еще не наелись мигрантов с ножами и мачете, режущих немцев, наездов автомобилей на прохожих и посетителей ярмарок, ограблений и нападений на женщин, и так далее <…> Таким образом, эти 48 процентов активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии», — написал сенатор.Пушков сравнил происходящее сейчас в ФРГ с тем, как 90 лет назад подавляющее большинство населения страны поддержало приход к власти Гитлера. Он напомнил, чем это закончилось для Германии и отметил, сославшись на того же Тилло Сарацина, что процесс саморазрушения в стране идёт даже быстрее, чем можно было ожидать.
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Александр Бойцов