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Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской

Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Около двух третей жителей Германии посчитали партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Об этом сообщает издание Bild.
Газета поделилась данными опроса института Insa. Как оказалось, за запрет работы партии проголосовали 48% респондентов. Еще в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремисткой на территории страны.

Таким образом у ведомства увеличиваются возможности слежки за организацией. К тому же это решение становится промежуточным шагом к запрету партии. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали решение о признании организации экстремисткой ударом по демократическому институту страны. При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с запретом партии и тщательно взвесить данную процедуру.

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#опрос
WP: у США и Украины возникнут трудности при реализации соглашения по ископаемым
04 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По словам ряда экспертов, США и Украину ожидает ряд преград при реализации соглашения по полезным ископаемым. Об этом пишет Washington Post.
«Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», — сказал газете ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.

К тому же по словам Эшли Зумвальт-Форбс, которая являлась членом администрации бывшего президента США Джо Байдена, сделка стран не способствует продвижению цепочек поставок минералов для страны.

Эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер говорит, что американские компании пока не видят выгодности работы на Украине. Стоимость разработок там увеличивается из-за поврежденной инфраструктуры страны.

Директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд обратил внимание не только на сложности поставок, но и на трудности в переработке добытых ископаемых.

«Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке», — говорит Холланд.

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Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца
04 мая 2025, 02:22

Фото: iStock/Vacclav

Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме в лице экс-советника американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает Bloomberg.
«Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном», — пишет агентство.

Напомним, что Майк Уолтц был уволен с поста советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности. На фоне этого в Госдепе заявили, что у Штатов имеется длинная скамейка запасных на данную должность. Предварительно, новым советником может стать Стивен Миллер.

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#сша
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Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов в России
03 мая 2025, 23:50

Фото: iStock/Emily_M_Wilson

Российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны из-за несоблюдения прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говориться в заявлении.

По данному случаю МИД страны высказал обеспокоенность российскому послу.

Ранее киргизский МИД потребовал от России объяснений, по факту задержания граждан страны в московской бане. На фоне этого в министерство был вызван руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке Сергей Вакунов.

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#узбекистан
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Президент Сербии Вучич выписан из больницы после экстренной госпитализации
03 мая 2025, 23:34

Фото: iStock/VILevi

Президента Сербии Александра Вучича выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом сообщает министр финансов страны Синиша Мали.
«Я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — цитирует Мали телеканал Pink TV.

По словам министра, здоровье президента является приоритетом для Сербии. Состояние Вучича улучшилось и он покинул больницу после 17:00 по местному времени.

Напомним, что сербский глава был госпитализирован в больницу после недомогания во время визита в США. Вучича отправили в Военно-медицинскую академию в Белграде. ​Врач Драган Динчич объяснил, что ​плохое самочувствие лидеры страны связано с резким повышением кровяного давления.

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#вучич
#сербия
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Стало известно, с чем могут столкнуться США уже этим летом
Глава МВД США Бургум: летом в стране может произойти блэкаут
03 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Летом в США может произойти масштабное отключение электричества (блэкаут), заявил Fox News глава МВД страны Даг Бургум. Министр провел аналогию с произошедшим блэкаутом в Испании в конце апреля.
«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — сказал Бургум.

По словам министра, сейчас Америка сталкивается с огромными проблемами в плане генерации электричества, а виноваты в этом демократы.

«Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу», — добавил Бургум.

28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электроэнергии, связанные с редким атмосферным явлением. Движение было парализовано, а еду люди готовили на костре.

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