Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской

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Около двух третей жителей Германии посчитали партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Об этом сообщает издание Bild.
Газета поделилась данными опроса института Insa. Как оказалось, за запрет работы партии проголосовали 48% респондентов. Еще в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремисткой на территории страны.
Таким образом у ведомства увеличиваются возможности слежки за организацией. К тому же это решение становится промежуточным шагом к запрету партии. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали решение о признании организации экстремисткой ударом по демократическому институту страны. При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с запретом партии и тщательно взвесить данную процедуру.
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Таким образом у ведомства увеличиваются возможности слежки за организацией. К тому же это решение становится промежуточным шагом к запрету партии. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали решение о признании организации экстремисткой ударом по демократическому институту страны. При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с запретом партии и тщательно взвесить данную процедуру.
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Иван Мусатов