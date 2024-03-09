Сенатор Пушков посоветовал Макрону задуматься о последствиях отправки войск на Украину

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует задуматься о том, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину. Возможно, этот вопрос ему стоит обсудить с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал заявление Макрон о том, что вопрос отправки военных ЕС и НАТО на Украину неоднократно обсуждался. Позже, после волны критики даже со стороны собственных союзников, французский президент стал объяснять, что он не исключает такой сценарий, но это не означает, что именно так всё и произойдёт.
Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в присутствии войск НАТО на Украине не будет «ничего невероятного». Российский сенатор предложил польскому дипломату и французскому политику обсудить между собой последствия такого шага для Франции и Польши.
В них нет ничего угрожающего, но звучит это высказывание многозначительно. Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину, говорят о том, что этот вопрос всё-таки обсуждался. Следовательно совет российского сенатора европейским политикам задуматься о том, к чему это может привести, совсем не выглядит лишним.
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Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в присутствии войск НАТО на Украине не будет «ничего невероятного». Российский сенатор предложил польскому дипломату и французскому политику обсудить между собой последствия такого шага для Франции и Польши.
«Ведь ничего нельзя исключать», — повторил Пушков слова президента Франции.
В них нет ничего угрожающего, но звучит это высказывание многозначительно. Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину, говорят о том, что этот вопрос всё-таки обсуждался. Следовательно совет российского сенатора европейским политикам задуматься о том, к чему это может привести, совсем не выглядит лишним.
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Александр Бойцов