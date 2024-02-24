Пушков заявил о растущем риске прямого столкновения России и НАТО

Фото: iStock/Milous
Риск прямого столкновения НАТО и России растёт на фоне заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по российским территориям. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Ранее военэксперт Лукашевич призвал Россию готовиться к поставке истребителей F-16 на Украину, поскольку это усилит ВСУ. Вместе с тем он назвал ряд трудностей, с которыми столкнётся Украина из-за этих самолётов. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».
Читайте также:
Дания назвала сроки поставки истребителей F-16 на Украину
Спикер ВСУ Игнат: Украине очень сложно будет содержать истребители F-16
Newsweek: Первые истребители F-16 уже могут находиться на Украине
Анастасия Чинкова