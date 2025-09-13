Сенатор Пушков посоветовал Стуббу вернуться от Зеленского к жене
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о визите президента Финляндии Александра Стубба на Украину, порекомендовав ему прекратить проводить время с Владимиром Зеленским и «вернуться к жене». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Стубб с рабочим визитом посетил Киев в минувший четверг.
Пушков написал, что на прошлой неделе финский президент, по всей видимости, провёл больше времени в компании Зеленского, чем с супругой. При этом, по словам сенатора, это ни на что не повлияло, поскольку Зеленский «по-прежнему недоволен».
В связи с этим политик порекомендовал Стуббу «вернуться к жене».
Также сенатор Пушков в очередной раз подверг критике западных лидеров за их поддержку Украины и напомнил о ценности дипломатического подхода и приоритетах, выходящих за рамки геополитических игр.
