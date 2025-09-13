Сенатор Пушков посоветовал Стуббу вернуться от Зеленского к жене

13 сентября 2025, 10:12

Александр Стубб и Владимир Зеленский

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о визите президента Финляндии Александра Стубба на Украину, порекомендовав ему прекратить проводить время с Владимиром Зеленским и «вернуться к жене». Об этом он написал в своём Telegram-канале.