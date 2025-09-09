В Финляндии назвали четыре направления гарантий безопасности Киева

09 сентября 2025, 13:18

Президент Финляндии Стубб: ЕС рассматривает четыре направления поддержки Киева

Фото: istockphoto/naumoid

Европейские страны обсуждают участие в гарантиях безопасности для Украины в четырёх основных направлениях, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.





Стубб отметил, что Финляндия примет участие в гарантиях «тем или иным образом». Ранее, по итогам встречи «коалиции желающих» 4 сентября, он говорил, что окончательного решения о форме участия ещё нет, и сейчас речь не идёт об отправке финских военных на Украину.





«В военной сфере есть четыре простых направления: на земле, в воздухе, на море и разведка или даже космос. И в каждом из них есть от 10 до 20 различных способов участия», — сказал Стубб на совместной пресс‑конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Хельсинки.