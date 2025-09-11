Достижения.рф

«Не помогут никому»: Зеленский заявил о бесполезности систем Patriot

Зеленский: Комплексы Patriot неэффективны против российских дронов «Герань»
Фото: Istock/:MikeMareen

Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО Patriot американского производства неэффективны против российских дронов «Герань». Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции. Об этом пишут украинские СМИ.



Зеленский уточнил, что комплексы Patriot не помогут Польше в борьбе с дронами «Шахед» — так на Украине называют «Герань».

«Никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет», — высказался политик.
Украинский лидер также отметил, что Соединенные Штаты способны производить не более 60 ракет для этих систем в месяц. В то же время, по его оценкам, Россия применяет для ударов по Украине более 800 дронов ежедневно.

Ранее Владимир Зеленский заявил о «вторжении российских дронов» в Польшу. По его словам, это происшествие представляет собой «чрезвычайно опасный прецедент для Европы».
Ольга Щелокова

