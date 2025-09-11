«Не помогут никому»: Зеленский заявил о бесполезности систем Patriot

11 сентября 2025, 16:15

Зеленский: Комплексы Patriot неэффективны против российских дронов «Герань»

Фото: Istock/:MikeMareen

Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО Patriot американского производства неэффективны против российских дронов «Герань». Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции. Об этом пишут украинские СМИ.





Зеленский уточнил, что комплексы Patriot не помогут Польше в борьбе с дронами «Шахед» — так на Украине называют «Герань».

«Никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет», — высказался политик.