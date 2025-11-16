Дмитриев назвал молчание Вашингтона по коррупционному скандалу на Украине редким

16 ноября 2025, 22:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Реакция Вашингтона на коррупционный скандал на Украине отличается необычной тишиной. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.





Таким образом глава РФПИ прокомментировал сюжет телеканала Fox News о выдвинутых против Киева коррупционных обвинениях.





«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — говорится в публикации.