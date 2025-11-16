Дмитриев назвал молчание Вашингтона по коррупционному скандалу на Украине редким
Реакция Вашингтона на коррупционный скандал на Украине отличается необычной тишиной. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал сюжет телеканала Fox News о выдвинутых против Киева коррупционных обвинениях.
«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — говорится в публикации.
Ранее Financial Times сообщила, что правительство Владимира Зеленского оказалось под угрозой коррупционного кризиса. По версии издания, власти втянулись в него в критический для страны момент конфликта.