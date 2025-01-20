В США считают, что Трамп поможет России выгодно закончить конфликт на Украине

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Давняя симпатия избранного президента США Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину поможет Москве выгодно завершить конфликт на Украине. Об этом пишет New York Times.
Автор пишет, что пока не ясно, как именно Трамп планирует достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.
При этом издание отмечает, что Трамп еще не раскрывал подробности своего плана по окончанию конфликта на Украине, что заставляет многих гадать, что именно он предпримет.
20 января стало известно, что Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с Путиным.
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«Учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в статье.
При этом издание отмечает, что Трамп еще не раскрывал подробности своего плана по окончанию конфликта на Украине, что заставляет многих гадать, что именно он предпримет.
20 января стало известно, что Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с Путиным.
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Элина Позднякова