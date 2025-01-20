В России рассказали о сроках личной встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа состоится не раньше марта 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, ссылаясь на источники в Кремле и МИД РФ.