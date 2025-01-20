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В России рассказали о сроках личной встречи Путина и Трампа

Журналист Юнашев: встреча Путина и Трампа состоится не ранее марта 2025 года
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа состоится не раньше марта 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев, ссылаясь на источники в Кремле и МИД РФ.
Один из неназванных собеседников журналиста заявил, что не уверен в возможности проведения встречи зимой этого года.

Отмечается, что, прежде чем провести личную встречу, Путину и Трампу необходимо совершить телефонный разговор. После него, вероятно, будут даны указания к подготовке встречи лидеров.



Собеседники журналиста добавили, что сейчас можно только спекулировать на тему сроков. Точную дату предсказать невозможно.

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