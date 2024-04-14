Сенатор Пушков рассказал, как Германия решила «ударить» по России

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Во время своего визита в Пекин канцлер Германии Олаф Шольц попытается отдалить Китай от России. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале сенатор написал, что Шольц наверняка не упустит возможность попытаться отдалить КНР от России. По мнению Пушкова, эта попытка закончится так же, как и предыдущие, предпринятые президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и министром финансов США Джанет Йеллен.
Политик отметил, что западные страны изначально агрессивно настроены по отношению к Китаю, так что никакие переговоры не способны на это повлиять. Вашингтон ранее открыто объявил КНР своим «главным соперником и стратегическим конкурентом». Учитывая это, китайская сторона вряд ли захочет поддаваться западному влиянию, так как это пойдёт вразрез с национальными стратегическими интересами Пекина, заключил российский сенатор.
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Александр Бойцов