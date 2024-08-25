Сенатор Пушков прокомментировал задержание Дурова и обратился к Маску

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Либеральная диктатура не терпит одиночек, которые не играют по ее правилам. Так прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор.
В субботу, 25 августа, французские службы безопасности задержали Павла Дурова после того, как он сошел с частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через его мессенджер, включая торговлю наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. Теперь руководителю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров прилетел в Париж, зная о возможном задержании.
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Александр Климов